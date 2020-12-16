Малафеев: «„Зенит“ сможет обыграть „Спартак“»

Бывший вратарь и капитан «Зенита» считает, что петербургский клуб является фаворитом матча 19-го тура РПЛ со «Спартаком».

Думаю, что «Зенит» является фаворитом в этом матче, мы можем ждать большего владения мячом с его стороны. «Зенит» сможет обыграть «Спартак» — в этом не будет ничего удивительного. Первый матч был достаточно интересным, ответный будет таким же. Думаю, что индивидуальное мастерство ряда игроков «Зенита» выше, чем у игроков «Спартака»; ничья в этом матче возможна, но команда будет стараться играть на победу.

Можно сказать, что это будет игра за шесть очков — есть возможность оторваться от «Спартака», создать хороший задел.