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Малафеев: «„Зенит“ сможет обыграть „Спартак“»

16 декабря 2020, 09:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший вратарь и капитан «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что петербургский клуб является фаворитом матча 19-го тура РПЛ со «Спартаком».

Думаю, что «Зенит» является фаворитом в этом матче, мы можем ждать большего владения мячом с его стороны. «Зенит» сможет обыграть «Спартак» — в этом не будет ничего удивительного. Первый матч был достаточно интересным, ответный будет таким же. Думаю, что индивидуальное мастерство ряда игроков «Зенита» выше, чем у игроков «Спартака»; ничья в этом матче возможна, но команда будет стараться играть на победу.

Можно сказать, что это будет игра за шесть очков — есть возможность оторваться от «Спартака», создать хороший задел.

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Союзник противников
Союзник противников
16 декабря в 11:26
Хватит нести бред про "шесть очков".

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
fczpkossidspb
fczpkossidspb
16 декабря в 10:20
При чём легко!!
STVA 1
STVA 1 ответ spartak kursk (раскрыть)
16 декабря в 09:36
Со всем согласен, кроме подбора игроков. Нет он лучше, но не таков чтобы записывать хозяев в безусловные фавориты.
spartak kursk
spartak kursk
16 декабря в 09:29
Зенит-безусловный фаворит матча.Подбор игроков,ресурс,фактор домашнего поля.

Единственное,что может помочь Спартаку-это характер игроков...Но.к сожаление фактор приближающихся каникул может подавить и эту зацепочку на удачный исход.

В любом случае хотелось бы увидеть матч года,а не игру для галочки!!!!
112910415
112910415
16 декабря в 09:15
есть такая вероятность
Mangur
Mangur
16 декабря в 09:10
Может. И спартак может
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