ГлавнаяНовости

Гунько: «Дерби „Спартака“ с „Зенитом“ и ЦСКА — это отдельно взятые игры»

16 декабря 2020, 10:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский тренер Дмитрий Гунько прокомментировал предстоящий матч «Спартака» с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ.

Ожидаю хорошей и яркой игры. Такая вывеска — это «вишенка на торте», завершающая отрезок первой половины чемпионата. На этот матч даже не надо настраивать футболистов, все сами понимают. Дерби «Спартака» с «Зенитом» и ЦСКА — это отдельно взятые игры, где невозможно предугадать результат, а все расклады до матча не имеют никакого значения. Неважно в каком состоянии подходят команды, неважно на каком месте в турнирной таблице находятся. Здесь нет фаворита, все решится только на поле.

На данном этапе этот матч имеет очень большое значение. Между командами три очка, и если игра закончится в пользу «Зенита», то отрыв будет уже шесть очков, что достаточно внушительно. Качнется в сторону «Спартака» — чемпионская гонка будет в полном разгаре и все решится весной.

Все новости
Кадыров: «Самым важным для журналистов был вопрос про Дзюбу. Судите сами!»
Сегодня, 11:29 Комментарии3
Габулов: «Шунин – номер один сборной России»
Сегодня, 11:07 Комментарии6
Габулов — о Черчесове: «Если бы был тренером, то так поступать бы не стал»
Сегодня, 10:44 Комментарии12
Тихий: «Рады, что смогли одержать волевую победу над „Локомотивом“»
Сегодня, 10:03 Комментарии6
Чалов: «Голы — моим близким, команде ЦСКА и болельщикам „красно-синих“»
Сегодня, 08:47 ФотоКомментарии18
Чернышов: «Никакого результата Тедеско здесь не дал. Он больше шоумен»
Сегодня, 07:48 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
16 декабря в 12:31
важных матчей впереди немало
но пока надо достойно сыграть в этом
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 11:24
Не ожидал таких умных слов от Гуньки.
Союзник противников
Союзник противников
16 декабря в 11:23
Не нагнетайте страхов.Я хоть иза победу "Спартака"(по корыстным соображениям боления за ЦСКА без Ханчарэнки),но понимаю,что победит "Зенит" и Дзюба забьёт гол с пенальти.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 11:12
Игры матчей лидеров - это всегда непредсказуемое действо. Угадать результат очень сложно. И шуму вокруг этих противостояний всегда больше чем вокруг других. Хотя любой матч важен в плане набора очков. Можно выиграть оба матча у чемпиона , а в итоге остаться ни с чем, что уже не раз бывало. Матч в Ростове тоже не менее важен, причем для обеих команд , а также в плане борьбы за тройку. И не всегда гроза авторитетов даже в ЕК попадает. Так , что - это просто очередной матч, чуть более значимый , поскольку играют лидеры. А вот останутся они в лидерах или нет, решат последующие не менее важные матчи. Чемпионом станет самый стабильный.
Ждем увлекательного противостояния и в Питере, и в Ростове, и в остальных городах.
Все хотят уйти на перерыв в хорошем настроении.
Всем здоровья.
Cat01
Cat01
16 декабря в 11:03
Это всегда бывает большой интересный футбол
berda2003
berda2003
16 декабря в 10:53
слышь, мунько, у кого переписал такие умные слова?
а вот насчёт, что "...все решится только на поле." - ты в это веришь, дурилка картонная?
CАRLOS
CАRLOS
16 декабря в 10:48
Гунько: «Дерби „Спартака“ с „Зенитом“ и ЦСКА — это отдельно взятые игры, которые не влияют на чемпионат, поэтому мы их сливаем.»
ДАША Д
ДАША Д
16 декабря в 10:42
Матч ТВ считает, что эти матчи только для избранных.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 декабря в 10:37
Не знаю на счет яркой игры, но эмоции, бескомпромиссность и последующий разбор полетов и ошибок будет обязательно. Ждем!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100