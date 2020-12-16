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Кечинов — о дерби: «У кого сильнее характер, тот и победит»

16 декабря 2020, 09:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

Предстоящий матч как раз и покажет, готов ли «Спартак» вести с «Зенитом» борьбу за золотые медали. Эта игра решает очень многое. Мое мнение, соперники сейчас находятся в одинаковом как физическом, так и эмоциональном состоянии. У той и у другой команды есть свои лидеры как в обороне, так и в полузащите и нападении. Впереди у «Спартака» важную роль играют Ларссон и Понсе, у «Зенита» — его многолетний лидер Дзюба. В полузащите у петербуржцев серьезные функции выполняет Оздоев, у красно-белых здесь немало зависит от Зобнина. В обороне спартаковцев, безусловно, выделю Джикию, у «Зенита» — Ракицкого. На мой взгляд, перед матчем соперники находятся в равном положении: здесь нет фаворита. Так что на первый план в этой игре выходит характер. У кого он окажется сильнее, тот, наверное, и победит.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответ Gunslinger (раскрыть)
16 декабря в 13:15
Интересная концепция...!!! :)

С такой точки зрения у "Зенита" сил должно быть в разы больше!!! :)))))
Союзник противников
Союзник противников ответ Gunslinger (раскрыть)
16 декабря в 11:34
Ты не прав...Спартачи знают лучше других,что ЖДАТЬ(личного провала в еврокубках),и постоянно ДОГОНЯТЬ(лидеров)-труднее всего.Так что у них-логичное истощение моральных и физических сил.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
16 декабря в 11:31
Опять на Карася намекаете! А чей он улов-не знаем,этот "долбанный случай"!

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Союзник противников
Союзник противников
16 декабря в 11:30, ред.
В обеих командах сбылась мечта и главную роль в них играют "доморощенные". А так-"воля-волей,если сил невпроворот...".

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
112910415
112910415
16 декабря в 11:04
ну и кому-то больше повезёт !
( про фактор судейства не будем говорить )
Gunslinger
Gunslinger
16 декабря в 10:51
"Зенит" в отличии от "Спартака" играл в Кубке, Суперкубке, Лиге Чемпионов.....
Как играл,- это вопрос другой, но силы на игры, перелёты, акклиматизацию были затрачены.

И только шестикратный чемпион России в составе «Спартака» может сказать, что соперники сейчас находятся в одинаковом физическом состоянии...!!! :)))
Бубнин
Бубнин
16 декабря в 10:22
"Обе команды должны хорошо играть. Победит тот, кто забьет больше голов."
spartak kursk
spartak kursk
16 декабря в 09:55
В последнее время характер не является определяющим элементом в исходе матча...Но его проявление может существенно повлиять на возможность влияния извне..

Не надо лукавить.Зенит-фаворит...И только Спартак может хлопнуть дверью.Вот только к этой двери ещё нужно подобрать ключи,чтобы её хотя бы приоткрыть...
cska1948
cska1948
16 декабря в 09:31
"...Так что на первый план в этой игре выходит характер..."
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И элемент везения, который в футболе порой является определяющим.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 декабря в 09:30
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