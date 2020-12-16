Кечинов — о дерби: «У кого сильнее характер, тот и победит»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

Предстоящий матч как раз и покажет, готов ли «Спартак» вести с «Зенитом» борьбу за золотые медали. Эта игра решает очень многое. Мое мнение, соперники сейчас находятся в одинаковом как физическом, так и эмоциональном состоянии. У той и у другой команды есть свои лидеры как в обороне, так и в полузащите и нападении. Впереди у «Спартака» важную роль играют Ларссон и Понсе, у «Зенита» — его многолетний лидер Дзюба. В полузащите у петербуржцев серьезные функции выполняет Оздоев, у красно-белых здесь немало зависит от Зобнина. В обороне спартаковцев, безусловно, выделю Джикию, у «Зенита» — Ракицкого. На мой взгляд, перед матчем соперники находятся в равном положении: здесь нет фаворита. Так что на первый план в этой игре выходит характер. У кого он окажется сильнее, тот, наверное, и победит.