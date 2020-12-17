Флик: «Пообещал маме, что „Бавария“ возьмёт три очка»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал волевую победу над «Вольфсбургом» (2:1) в матче 12-го тура Бундеслиги.

У команды должен быть характер — сегодня она его показала. Поэтому мы заслужили эту победу. Мы играли против очень хорошей команды. Для нейтрального болельщика это был интересный матч.

После пропущенного мяча мы смогли отыграться. Сравняв счёт до перерыва, мы послали важный сигнал. Было заметно, что мы хотим непременно победить. Я пообещал своей маме, у которой сегодня день рождения, что мы возьмём три очка. Так что я доволен. В Леверкузене мы хотим по возможности завершить великолепный и очень успешный 2020 год с тремя очками.