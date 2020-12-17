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Флик: «Пообещал маме, что „Бавария“ возьмёт три очка»

вчера, 03:59
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал волевую победу над «Вольфсбургом» (2:1) в матче 12-го тура Бундеслиги.

У команды должен быть характер — сегодня она его показала. Поэтому мы заслужили эту победу. Мы играли против очень хорошей команды. Для нейтрального болельщика это был интересный матч.

После пропущенного мяча мы смогли отыграться. Сравняв счёт до перерыва, мы послали важный сигнал. Было заметно, что мы хотим непременно победить. Я пообещал своей маме, у которой сегодня день рождения, что мы возьмём три очка. Так что я доволен. В Леверкузене мы хотим по возможности завершить великолепный и очень успешный 2020 год с тремя очками.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
вчера в 08:09
Повезло, а так бы болельщики послали... тоже к маме )
ДСА
ДСА
вчера в 04:19
Обещание маме дорогого стоит.
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