ГлавнаяНовости

Пирло: «Промах Мораты очень меня разозлил»

вчера, 03:09
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл итоги ничейного матча с «Аталантой» (1:1) в 12-м туре Серии А, отдельно прокомментировал промах форварда своей команды Альваро Мораты из убойной позиции.

О промахе Мораты

Это очень меня разозлило. Это то, чего мы не можем себе позволять. Такие моменты могут определённым образом изменить ход игры.

Нужно обладать ясностью ума, чтобы делать правильный выбор, но он его не сделал. В остальном Мората провёл отличный матч. Иногда бывает, что у тебя не получается забить.

О ничейном результате

Мы должны выигрывать такие матчи, где нужно делать шаг вперёд. Вместо этого нам в некоторых случаях не хватало расторопности, и мы не смогли победить. В таких матчах на своём поле мы должны действовать с большей злобой и концентрацией.

О нереализованном пенальти Криштиану Роналду

Жаль, ведь это помогло бы нам выйти вперёд, но такое тоже может случиться.

Все новости
Клопп: «Долго доминировать в АПЛ — это слишком сложно»
Сегодня, 09:32 Комментарии5
Крауч: «Скоро „Тоттенхэм“ выиграет трофей»
Сегодня, 09:08 Комментарии7
Румменигге: «Мы гордимся тем, что пишем историю вместе с Левандовски»
Сегодня, 06:54 Комментарии2
Клопп о награде Лучшему тренеру года: «Я шокирован»
Сегодня, 06:22 Комментарии14
Сульшер: «Победа „Манчестер Юнайтед“ могла бы быть поувереннее»
Сегодня, 04:44 Комментарии3
Левандовски: «Замечательно получить эту награду в эпоху Месси и Роналду»
Сегодня, 02:03 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sher_84
sher_84
вчера в 19:23
Физрук про дельфина забыл на помнить.
juvenale
juvenale ответ Ruslan3132 (раскрыть)
вчера в 12:29
при 1-0 вроде
juvenale
juvenale
вчера в 12:28
из-за двух форвардов не выиграли...Мората так вообще учудил...три момента было
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 10:36
при каком счете он это сделал? Если при 1-1, то пинков надо было ему надавать одноклубникам в раздевалке
goalaktika
goalaktika
вчера в 09:39
Пижон
Juve14
Juve14
вчера в 08:43
В стиле Балотелли
FROBI
FROBI
вчера в 08:11
"Нужно обладать ясностью ума, чтобы делать правильный выбор, но он его не сделал."
А вот Реал насчет него сделал )
Legend 6
Legend 6
вчера в 07:48
Ну это обычная история, когда у турина коленки трясутся перед черно-синими
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:23
Обе команды наиграли на ничью.
STVA 1
STVA 1
вчера в 03:48
Промах который насмешил многих
Василий 50
Василий 50
вчера в 03:47
Посади его на лавку.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100