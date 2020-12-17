Пирло: «Промах Мораты очень меня разозлил»

Главный тренер «Ювентуса» подвёл итоги ничейного матча с «Аталантой» (1:1) в 12-м туре Серии А, отдельно прокомментировал промах форварда своей команды из убойной позиции.

О промахе Мораты

Это очень меня разозлило. Это то, чего мы не можем себе позволять. Такие моменты могут определённым образом изменить ход игры.

Нужно обладать ясностью ума, чтобы делать правильный выбор, но он его не сделал. В остальном Мората провёл отличный матч. Иногда бывает, что у тебя не получается забить.

О ничейном результате

Мы должны выигрывать такие матчи, где нужно делать шаг вперёд. Вместо этого нам в некоторых случаях не хватало расторопности, и мы не смогли победить. В таких матчах на своём поле мы должны действовать с большей злобой и концентрацией.

О нереализованном пенальти Криштиану Роналду

Жаль, ведь это помогло бы нам выйти вперёд, но такое тоже может случиться.