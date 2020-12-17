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Рауш объявил об уходе из «Динамо». Игрок не будет продлевать контракт

вчера, 21:04

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш объявил об уходе из клуба. Контракт футболиста с бело-голубыми истекает 30 декабря 2020 года.

Должен объявить, что контракт с «Динамо» продлевать не буду. К этому решению я пришёл вместе с клубом. Три года — достаточно долгий срок, и для меня это был замечательный опыт. Сейчас я нахожусь в состоянии, когда мне бы хотелось попробовать что-то новое.

Рауш играл за «Динамо» с зимы 2018 года. Ранее выступал в Германии за «Кёльн», «Ганновер», «Штуттгарт» и «Дармштадт».

В текущем сезоне 30-летний футболист вышел на поле в 4 матчах (0 — в основном составе) Российской Премьер-Лиги и забил один мяч.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:39
давно уже потерял кондиции
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:22
Это клуб так решил, а не Рауш.
neukomm
neukomm
вчера в 22:03, ред.
мне бы хотелось попробовать что-то новое

Новое?! Я до сих пор удивлен, что он не во второй лиге прозябает или в чемпионате Джибути.
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:57
Ничем особым не запомнился, зачем его из Германии вытаскивали непонятно.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:41
Видимо пенсия на горизонте..
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:20
кроме как попутного ветра пожелать нечего)))
particular
particular
вчера в 21:14
Ради интересов Сборной сорвали парня с Фатерлянда, а потом отстегнули, забыли и оставили на перепутье... Не о том, в своё время, подумал Константин...
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:13
Игрочишка ни о чём. Но даже его главный пастух страны, умудрялся делать основным в сборной!
Cat01
Cat01
вчера в 21:12
Будем ждать замену!
d_fincher
d_fincher
вчера в 21:07
А Черчесов его все равно в сборную затащит)
mangox13
mangox13
вчера в 21:06
Про него уже все забыли
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