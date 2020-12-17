Рауш объявил об уходе из «Динамо». Игрок не будет продлевать контракт

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вчера, 21:04

Защитник московского «Динамо» объявил об уходе из клуба. Контракт футболиста с бело-голубыми истекает 30 декабря 2020 года.

Должен объявить, что контракт с «Динамо» продлевать не буду. К этому решению я пришёл вместе с клубом. Три года — достаточно долгий срок, и для меня это был замечательный опыт. Сейчас я нахожусь в состоянии, когда мне бы хотелось попробовать что-то новое.

Рауш играл за «Динамо» с зимы 2018 года. Ранее выступал в Германии за «Кёльн», «Ганновер», «Штуттгарт» и «Дармштадт».

В текущем сезоне 30-летний футболист вышел на поле в 4 матчах (0 — в основном составе) Российской Премьер-Лиги и забил один мяч.