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Талалаев: «„Ахмат“ ждёт этого перерыва как манну небесную»

вчера, 23:28
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мыслями после ничьей с «Рубином» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

Мы ждем этого перерыва как манну небесную. Я об этом говорил еще, когда был матч с «Локомотивом». Когда увидел, что команда после 80-й минуты перестала бежать и стала тянуть время. Это же не просто так, потому что они этого хотят. Они просто не могут больше. Из тех, кто у нас есть, они умирают. Один болеет, второй травмированный, третий выбыл по дисквалификации — всё.

Мы не можем усилить игру после 70-й минуты. Это жизнь. У кого есть ресурс — те выигрывают, по 3 забивают. У кого нет ресурса, тот пока там, где мы находимся. Футбол — самый справедливый вид спорта, я считаю. Как ты играешь, такой в таблице ты и будешь.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:48
Слава богу аутсайдеры далеко.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:31
Перерыв ждут все.
drug01
drug01
сегодня в 00:27
Ждём результат после перерыва...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:10
Ну дождались похоже!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:29
Трудно сейчас всем...
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