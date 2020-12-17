Карпин — о поражении от ЦСКА: «Матч-катастрофа со всех точек зрения»

Главный тренер «Ростова» поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

Матч-катастрофа со всех точек зрения. Сначала гол, затем травма Норманна. Это, к слову, о стабильности состава. Терентьев — тоже вынужденная замена. Говорить при этом о цельной игре? Во втором тайме ребята создавали моменты, давление.

Качество игры «Ростова» — следствие чемоданного настроения игроков? Абсолютно нет. Я не считаю, что качество игры было таким уж безобразным, чтобы пропускать три гола. Были определенные ошибки определенных игроков.