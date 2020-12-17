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Карпин — о поражении от ЦСКА: «Матч-катастрофа со всех точек зрения»

вчера, 23:21
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

Матч-катастрофа со всех точек зрения. Сначала гол, затем травма Норманна. Это, к слову, о стабильности состава. Терентьев — тоже вынужденная замена. Говорить при этом о цельной игре? Во втором тайме ребята создавали моменты, давление.

Качество игры «Ростова» — следствие чемоданного настроения игроков? Абсолютно нет. Я не считаю, что качество игры было таким уж безобразным, чтобы пропускать три гола. Были определенные ошибки определенных игроков.

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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ MaxRnD (раскрыть)
сегодня в 11:51
Добра, Макс!.....я ведь "Валера верим...."....а он так беспардонно меня везде подставил...:)))).....Вчера Ростов был на себя не похож, а Армейцов "прорвало"...итог на табло.....если Ростов ничего не предпримет в зимнее окно (не продать, а приобрести), то весной будет печалька.....
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 11:34
Исключительно тренерский проигрыш Валеры. Даже в этом разобранном и распроданном состоянии Ростов ничем не уступает ЦСКА в мастерстве, однако тренер не смог настроить команду на решающий матч ....
112910415
112910415
сегодня в 10:37
ну, не смогла
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:55
Просто в данный конкретный день, в данном конкретном матче ЦСКА был сильнее.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:50
Ничего катастрафического, Карпин не учёл, что у нас нет Облякова а это значит мы играли не в меньшинстве а полным составом.
Террпсихора
Террпсихора ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:54
Про пять человек основы (может оно и к лучшему)
Faustello
Faustello
сегодня в 00:57
sv_1969
sv_1969 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 00:16
Запели оды Федюне)))Надолго ли))
mangox22
mangox22
сегодня в 00:02
Зато грузовик картохи на зиму затарил
Gahi
Gahi
вчера в 23:47
Ростову нехватает стабильности, в одном  матче у них получается сыграть хорошо и организовывать достаточно продуманные комбинации,  то в следующем матче допускают  много ошибок особенно в защите. Игра с ЦСКА стало хорошей иллюстрации того как нельзя допускать подобные ошибки, запоминающийся стал гол который, забивал в пустые ворота Чалов. ЦСКА старался в этой игре сделать всё, чтобы выиграть матч и команда этого добилась. А Ростову нужно все скрупулёзно проанализировать каждый сыгранный матч и работать над ошибками, и их устранением, в клубе есть специалисты которым по силам  улучшить и исправить данную ситуацию. Удачи
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:44
Заработали пятерку, молодцы, вам нужны бабосики
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:43
Ни какой катастрофы нет просто ЦСКА был сильнее.
bamana
bamana
вчера в 23:42
Толчто Ростов слил игру- к бабке не ходи!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 23:34
А когда было, чтобы Карпин себя виноватым считал? Никогда. С одной стороны по его словам матч-катастрофа, а с другой - качество игры было не таки уж плохим. Балабол Валера, но тренер неплохой. Но ему бы еще свои ошибки признавать - цены бы ему не было. А по части травм - у ЦСКА их не меньше. Сегодня пять человек основы не играли.
Faustello
Faustello
вчера в 23:30
Господи, да кого это интересует когда Бузова уходит!!!
Faustello
Faustello
вчера в 23:29
Ну обо76со!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:28
Карпин развязал Чалова.
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:27
Интересно, сколько он еще будет ездить по ушам?
oFANATo
oFANATo ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 23:26
Чалов и Ко раскатали Ростов на их поле...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:26
А на себя вину не взял.
drug01
drug01
вчера в 23:25
Просто не пошла игра....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:22
Чисто на классе уделали Карпина!
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:22
Что есть то есть....
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