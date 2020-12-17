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Мусаев: «Рад, что „Краснодар“ уходит в отпуск с хорошим настроением»

вчера, 21:23
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в матче 19-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0).

С «Уфой» сложно играть любому сопернику. Эта команда очень компактно играет в обороне и, развивая быстрые атаки, может создать опасные моменты. Мы забили гол в первом тайме, но нужно было увеличивать преимущество. Был шанс забить ещё, это было важно, чтобы немного успокоить игру. К сожалению, не удалось забить больше, поэтому до конца матча команда была в некотором напряжении. Рад, что мы смогли сыграть на ноль, добиться победы и уйти в отпуск с хорошим настроением.

Не могу сейчас подвести итоги 2020 года для «Краснодара», могу говорить только о сегодняшнем матче. Не хочу говорить что попало. Этот вопрос требует подготовки.

Что касается зимнего трансферного окна, то сейчас ведутся разговоры об определённых футболистах. Трудно сказать что-то точно, зимнее трансферное окно всегда не такое активное, как летнее. Сейчас никто не хочет отдавать футболистов. Если и приобретать какого-то игрока, то это должен быть действительно сильный футболист. В этом плане пока полная неопределённость.

Первые сборы проведём с 13 по 27 января 2021 года в Эмиратах, затем команда отправится в Марбелью. После этого возвращаемся в Краснодар, проводим недельный цикл тренировок и играем первый матч с «Динамо Загреб».

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sv_1969
sv_1969
вчера в 21:59
Жаль конечно что поздно нашли игру!
Kill_admin
Kill_admin
вчера в 21:49
Бла бла бла, весна покажет, подождем пока. Кудесник Хренов.
shlomo
shlomo
вчера в 21:34
Молодцы....отдых заслужили
beefs
beefs
вчера в 21:25
удачи, ребята, так держать...
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