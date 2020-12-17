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Рахимов: «Очевидно, что нужно усиливать „Уфу“. Предстоит тяжёлая работа»

вчера, 21:18
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился мыслями после поражения в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

Довольно напряжённая встреча. Несмотря на проигрыш, могу сказать, что тактически у нас многое получилось. Обидно, что сами себе привезли гол. Мы всегда говорим, что не стоит рисковать на поле, но, к сожалению, сегодня мы допустили такую глупую ошибку. Во втором тайме команда перестроилась, мы стали немного по-другому играть, но нам не хватило мастерства.

Что касается планов на вторую часть сезона, очевидно, нужно усиливать команду. Необходимо выходить из сложившейся ситуации, которая нас совсем не радует. Нам предстоит долгая и тяжёлая работа.

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sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:13
Все может быть!В Спартаке он забыл как играть)
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:12
Согласен! Может Урунов вернется? Он там на своем месте.
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:11
Мне кажется если Рахимову подкинут игроков то он удержит Уфу в РПЛ!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:52
Считал "Краснодар" безоговорочным фаворитом в этой встрече. Но без боя "Уфа" очки не отдала. После ошибки Беленов практически спас "Уфу", но отбил матч перед собой и Берг сыграл на добивание. Жамалетдинову же не хватило техники для реализации с трудом созданного момента. Модель на игру была выбрана верно, но не принесла успеха.
Скорее всего высшую лигу покинет "Тамбов" под тяготами финансовых проблем, оставшуюся путевку в ФНЛ будут старательно избегать "Уфа", "Арсенал" и "Ротор". Удачи Рахимову, весенняя часть чемпионата обещает быть нервной.
beefs
beefs
вчера в 21:21
конечно усиление необходимо...
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 21:21
Да, нужно усиливать.
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