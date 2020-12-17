Рахимов: «Очевидно, что нужно усиливать „Уфу“. Предстоит тяжёлая работа»

Главный тренер «Уфы» поделился мыслями после поражения в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

Довольно напряжённая встреча. Несмотря на проигрыш, могу сказать, что тактически у нас многое получилось. Обидно, что сами себе привезли гол. Мы всегда говорим, что не стоит рисковать на поле, но, к сожалению, сегодня мы допустили такую глупую ошибку. Во втором тайме команда перестроилась, мы стали немного по-другому играть, но нам не хватило мастерства.

Что касается планов на вторую часть сезона, очевидно, нужно усиливать команду. Необходимо выходить из сложившейся ситуации, которая нас совсем не радует. Нам предстоит долгая и тяжёлая работа.