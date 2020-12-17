Ганчаренко ответил на вопрос об уходе с поста главного тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после победы в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1) ответил на вопрос об отставке. Ранее СМИ сообщали, что белорусский специалист покинет московский клуб после игры с ростовчанами.
Ну, могу сказать то же самое, что и перед игрой. Моя работа — тренировать, а ваша работа — комментировать. Остаюсь ли главным тренером ЦСКА? Я же здесь с вами.
Всех с окончанием первой части ЧР, ждем весну.
Всем здоровья!!!
Всех с окончанием первой части ЧР, ждем весну.
Всем здоровья!!!