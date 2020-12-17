Ганчаренко ответил на вопрос об уходе с поста главного тренера ЦСКА

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вчера, 22:53

Главный тренер ЦСКА после победы в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1) ответил на вопрос об отставке. Ранее СМИ сообщали, что белорусский специалист покинет московский клуб после игры с ростовчанами.