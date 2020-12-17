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Ганчаренко ответил на вопрос об уходе с поста главного тренера ЦСКА

вчера, 22:53
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после победы в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1) ответил на вопрос об отставке. Ранее СМИ сообщали, что белорусский специалист покинет московский клуб после игры с ростовчанами.

Ну, могу сказать то же самое, что и перед игрой. Моя работа — тренировать, а ваша работа — комментировать. Остаюсь ли главным тренером ЦСКА? Я же здесь с вами.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:35
Армейцы играли как обычно. Ничем не удивили, кроме трёх мячей Чалова, которые могут случиться у любого футболиста, даже посредственного, каковым Фёдор и является. Главный тренер в победе команды "не виноват", рисунка игры у армейцев как не было, так и нет, так что его продолжение работы целиком на совести руководства. Хотят рискнуть и во втором круге покататься на "американских горках" - пожалуйста, никто вам не мешает.
sniper_klon
sniper_klon ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 11:14
Ну тут можно примерно также про Семака и Зенит порассуждать :)
Ведь с такими ресурсами и составом надо и без тренера чемпионат забирать
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:36
Результаты то у бульбаша так себе. Его уже все проводили, и фанаты, и игроки, и руководство, а тут Федя хет-триком пальнул и все, увольнять не нужно как бы)
На самом деле Лёню Слуцкого в своё время фанаты коней в отставку каждый сезон отправляли, тот оставался работать и брал титулы. Через кабинеты Гинера, конечно, но брал.
112910415
112910415
сегодня в 10:24
вперёд, к новым победам !
Мы не рабы
Мы не рабы
сегодня в 10:17
Тренера надо менять срочно.Весной опять посыпимся.
санек002
санек002 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 10:05
оставят!весной еврокубков не будет!будет внутренняя борьба в рпл!цска претендент на золото!так что оставят!
Дддддддд Дддддддд
Дддддддд Дддддддд
сегодня в 08:22
Одна победа и все поют дифирамбы.Забылось поражение от Рубина,невнятная игра с Уралом,провал в Европе.Какпя у нас классная команда.Сумела победить разобранный Ростов.И уже тренер хорош.А как же , победили.Идиотизм тех кто радуется одной победе при стольких неудачах откровенно говоря поражает.
Mi6
Mi6
сегодня в 08:17
Все банально просто. Игроки воспряли духом от известия, что физрук уходит
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:43
Ганчаренко уже показал свой потолок, ничего хорошего от него ждать нельзя .
arsena1
arsena1
сегодня в 06:56
Хотим мы этого или нет, но это потолок для Гончаренко.
В зимнюю паузу наверняка продадут Влашича. Тренер так и не смог адекватно ввести в игру команды Гаича и Шкурина, которые не смотрятся совсем уж деревянными. Обляков продолжает играть в Юношеский футбол и никак не повзрослеет. Чалов словил звезду и в каждой игре порет моменты, регулярно пытаясь играть пяткой, словно у нас еще баллы за артистичность дают.
Если Гончаренко останется, нас ждет снова невнятная игра и очередной печальный еврокубковый сезон.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 06:52
Ну Ахметов то и не косячил. Сделал много отборов и перехватов. В разрушении был хорош, а созидать других поставили
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:15
Фактически проиграть Химкам и Уралу, опозориться в ЛЕ говорит о том, что тренер не дотягивает.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:13
Вот, что значит нет Облякова, Михайлычу нужно понять, что Ванька не уровень ЦСКА а вопрос с отставкой думаю решится уже в этом году.
mangox13
mangox13 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 01:28
ахахах это шедевр)) Ждем поджарки)
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:22
Могут ведь если захотят .. и Чалов 3 забил и Гончаренко вроде как причин уже нет увольнять.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:19
Один Тедеско сам свалил, остальных (Ганчар, Семак, пастух всея Руси, Мусаев, Николич) , похоже, только смерть разлучит с кормушкой.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 01:15
Если Ганчаренко останется в клубе - выражаю сочуствие всем болелам Цска в следующий год и советую им не смотреть Лигу Европы, куда наверняка попадёт Цска
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Lokoman111 (раскрыть)
сегодня в 01:09
Не могу сказать, что это худший тренер, но один из худших точно.
Faustello
Faustello
сегодня в 00:53
Коcсутий
Коcсутий
сегодня в 00:45
Верните Облякова срочно!
Faustello
Faustello
сегодня в 00:41, ред.
Спит придорожна тедесня
Спят у Заремы все друзья
Зарем не знаю угу
Зарем не знаю
Мне снятся порося))
isamsn
isamsn
сегодня в 00:33
Реальное отсутствие Облякова и подстраховка игроками косячного Ахметова позвлила более ни менее сыграть в футбол. Но это к сожалению до следующего провала. Ничего нового за исключением перевода Эджуке на правый фланг в тактике не поменялось.
mangox13
mangox13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:32, ред.
Это трое и в подметки агроному не годятся по отмазкам.... Карпин в отличии от Гончаренки берет периодически вину на себя. научился признавать ошибки. С Семака какой спрос, он брал чемпионство у него есть результат в отличии от картофельного балабола. Тедеска хоть и клоун, но за год поставил игру спартаку а дранник за 4 года не уподобился.. Так что лучше смотреть на свой огород а не искать у соседа солому.
mangox13
mangox13 ответ GrimlocK (раскрыть)
сегодня в 00:26
Ой вей тренеров не осталось )) Путина заменить некем , Гончаренку заменить некем во времена пошли , 140 млн граждан.. а заменить проходимцев некем))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 00:18
Ну чтобы агрументированно называть Гончаренко лучшим, ты бы ривел хотя бы хоть одно из его достижений как тренера. И почему я его должен вообще считать тренером ? Тем что он купил лицензию в каком то переходе? С таким же успехом это мог сделать любой.. В чем он тренер, я не говорю уже про лучший ? .. он поствил игру ? - нет! Он воспитал кого то из молодых сделал его хорошим игроком или звездой ? - нет! скорее наоборот все деградировали! И конце концов он хоть что то выиграл за 4 года ? 4 года Карл! - нет! С какого перепугу он тренер вообще тем более лучший ? Тем что он внешне нравмится его адептам , ну так Карпин тоже красавец. Тем что он прносит сплошные позоры клубу и последнее место в ЛЕ в самой слабейшей группе ? так это любой с улицы может .. даже без тренера команда бы показывала лучшие результаты . ведь вся тактика это дай пас на Влашича он пробьет издалека))
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 00:16, ред.
Даже если уйдет, заменить на Березуцкого не лучший вариант... а других в принципе и нет
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 00:11
И я рад что Семак остаётся
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 00:05
Однозначно!!!
oFANATo
oFANATo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:41
Уходим на зимнюю паузу в чемпионате в хорошем настроении!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mangox13 (раскрыть)
вчера в 23:38
У нас три не мастера, а гроссмейстера по отмазкам. 1. Карпин Он всегда прав, даже если напартачил 2. Тедеско - у него судьи во всем виноваты, даже когда и чаще всего ошибаются в пользу Спартака. 3. Семак, у которого провалов в принципе быть не может.
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