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Черевченко после победы над «Локо»: «Спасибо большое ребятам за их работу»

вчера, 20:51
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился мыслями после победы над «Локомотивом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

Начали игру неплохо, потом было много борьбы. Видно было, что ребята немного нервничали, много брака было в их действиях, передачах. В первом тайме «Локомотив» выглядел получше. В перерыве поговорили в раздевалке, сказали, на что обратить внимание. Во втором тайме мы поменяли немного игру и сыграли лучше «Локомотива».

Итоги первой части чемпионата? Хорошо сыграла вся команда, мы набрали много очков, показали качественный футбол, поднялись. Это очень радостно, спасибо большое ребятам за их работу на тренировках и играх. Всех с наступающим Новым Годом!

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Все комментарии
Kill_admin
Kill_admin
вчера в 21:46
Отличная работа парни, Кудесники мяча из Краснодара приветствуют вас!)))
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 21:17
Тарасовский филиал по игре на голову сильнее тарасовской основы, молодец тренер, тут уж нечего сказать
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:16
победили значит заслужили))))
drug01
drug01
вчера в 21:14
Важная победа и теперь только вперёд
beefs
beefs
вчера в 21:13
да, неожиданно Локо так сдулся..
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:06
Не знаю как будут обстоять дела в Химках дальше, но я восхищён работой Черевченко после возращения в команду. Добиться такого результата с не самым качественным составом, уметь их правилно настраивать на игру вот это высший пилотаж в тренерской деятельности.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:05
Тренер Года. Федун не спи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:03
Скоро фарм догонит основу...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:01
С одной стороны кому то , кто матч не смотрел, может показаться , что - это случайность, но в реальности победа Химок вполне заслуженная. Первый тайм провели на равных , уступили - это бывает. Но второй тай Химки выдали просто на одном дыхании, вот только до решающего удара дело не доходило . Похоже игроки Локо сами уже в свою победу поверили, но не тут то было. В концовке Химки просто вдавили гостей свою штрафную и были вознаграждены. Локо встрепенулся, но поздно было .Локо очень слабо провел второй тайм.
Химки с заслуженной победой!!!
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:52
Тренер молодчик,наказали Локо!
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