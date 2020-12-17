Черевченко после победы над «Локо»: «Спасибо большое ребятам за их работу»

Главный тренер «Химок» поделился мыслями после победы над «Локомотивом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ .

Начали игру неплохо, потом было много борьбы. Видно было, что ребята немного нервничали, много брака было в их действиях, передачах. В первом тайме «Локомотив» выглядел получше. В перерыве поговорили в раздевалке, сказали, на что обратить внимание. Во втором тайме мы поменяли немного игру и сыграли лучше «Локомотива».