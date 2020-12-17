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«Желания подать в отставку нет». Николич — после поражения от «Химок»

вчера, 20:20
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после поражения в матче 19-го тура РПЛ с «Химками» (2:3).

Было очевидно, что в конце мы устали, у нас были большие проблемы с игроками, некоторые совсем не тренировались, состав менялся почти каждую игру. Мы отдавали все наши силы, устали, поэтому появились такие проблемы. К нашим игрокам у меня нет вопросов.

Итоги первой части чемпионата? Это были трудные месяцы, но у нас были и хорошие моменты: хорошее начало сезона РПЛ и некоторые матчи в Лиге чемпионов против сильнейших соперников.

Сбор начнем 14 января в Испании, Марбелье, где база у «Локомотива» последний год. Там будем жить и тренироваться в этот период.

Есть ли желание подать в отставку? Нет.

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Все комментарии
AMT
AMT
сегодня в 10:03
Присосался к ж/д ветке.
usk
usk ответ CoRt (раскрыть)
сегодня в 07:27
Кикна́дзе и его шайке нас,,ть на турнирную таблицу они пришли рубит бабки они и рубяю бабки они знают что долго на задержаться в Локо и по возможности отмывают больше
Землянин
Землянин ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 06:39
Может наоборот, это то, что даст ему мотивацию и энергию до 100 лет дожить
амурец
амурец
сегодня в 02:48
ну что же не потянул Николич, в принципе как и предполагали
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 23:53
верните Сухину!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:29
Ну ладно....к апрелю тогда уже пинком под зад вылетишь...
протон1
протон1 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 23:11
он очень хотел работать. и он отлично работал. у него горитт что так с ним поступили.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:27
Но результата-то нет.
cska1948
cska1948
вчера в 22:14
Локо можно поздравить с очередным достойным поражением...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 22:05, ред.
Ну это не значит, что Семина нужно возвращать. Семин отличный тренер, но сколько ему лет? Дайте ему пожить, он сгорит на работе, нельзя так использовать пожилых людей. А тренерский опыт перечисленных мной ниже уже достаточный, не один год тренируют и довольно-таки успешно. Или варяга опять приглашать?
CoRt
CoRt
вчера в 21:40, ред.
Это просто полный позор! Пусть он на таблицу взглянет! -13 очков от первого места, -4 отрицательная разница забитых и пропущенных мячей; поражения которые идут одно за другим и конца им не видно! Если он хоть капельку мужик, а не тряпка, то давно бы уже собрал чемоданы. У нас в России среди тренеров болезнь Черчесовщина начала развиваться, когда немощные безвольные бесхребетные недотренеры сидят на мешках с деньгами, и будут позориться и унижаться перед болелами и всеми остальными лишь бы с этих мешков как можно дольше не слезать.
Паровозов
Паровозов
вчера в 21:34
У спартачей тренер и то оказался честнее, а этого поганой метлой похоже не выгонишь как и Кикнадзе.
neukomm
neukomm ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 21:32
Нет, а если холодной головой подумать? Две вспышки 2003-2005 и 2016-2018. И всё. А больше он ничего не добился. Чем-то даже похоже на Арсена Венгера. Просто у Локо настолько убогие тренеры (и, возможно, игроки), что только один единственный хоть что-то выиграл. Появится тренер у Локо, который, допустим, выиграет 3 чемпа подряд, и всё, пройдет вся эта щенячья преданность по Семину.
протон1
протон1 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 21:25
да сырые они все. какую они школу прошли?. те кто прошел школу такие как Семин этой школы давно нет. школа Лабоновского. это плеяда ушла из ссср. сейчас одни физруки.
протон1
протон1 ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 21:22
дали бы ему на конец тренировать от души Семин хорошо вел команду. его бросили за вагон. нельзя так к человеку которые отдал локо всю себя.
санек002
санек002
вчера в 21:15
УХОДИ ТРЕНЕР!УХОДИ!ЛОКО ТЫ НЕ НУЖЕН!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:11
Скорее всего поработает до лета а там посмотрят на результаты.
particular
particular
вчера в 21:05
Тренер осваивает контракт, устало посматривая на усталых игроков...
Невозмутимый коуч, слабо похожий на спасителя Локо...
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:02
Локти придется кусать что выгнали Палыча.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 21:01
У Локо замуты круче чем в свинарнике. Был же Палыч , и при нём и игра , и титулы. Ну не хотите- как хотите.
neukomm
neukomm ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 20:58, ред.
Ага, а когда Семина уже не будет, так и будете ныть - "единственный тренер кто поставил бы паравоз на рельсы. это Семин"? Человеку уже 73, дайте ему уже отдохнуть
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:58
Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть!(с)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 20:56
А как насчет Черевченко?Сдается мне он уже вырос в отличного тренера. Вадика Евсеева как вариант.
протон1
протон1 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 20:55
а че ты всех тут поправляешь?. что это тебе дает.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:53
Николича поганой метлой нужно гнать из локо , регресс команды налицо.
протон1
протон1
вчера в 20:52
давайте согласимся единственный тренер кто поставит паравоз на рельсы. это Семин!.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:35
значит только вместе с васей))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:28
Он не глупый подавать в отставку!
shlomo
shlomo
вчера в 20:28
Думаю, что у кого то другое мнение...
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 20:27
через и
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