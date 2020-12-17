«Желания подать в отставку нет». Николич — после поражения от «Химок»

Главный тренер «Локомотива» поделился мыслями после поражения в матче 19-го тура РПЛ с «Химками» (2:3).

Было очевидно, что в конце мы устали, у нас были большие проблемы с игроками, некоторые совсем не тренировались, состав менялся почти каждую игру. Мы отдавали все наши силы, устали, поэтому появились такие проблемы. К нашим игрокам у меня нет вопросов.

Итоги первой части чемпионата? Это были трудные месяцы, но у нас были и хорошие моменты: хорошее начало сезона РПЛ и некоторые матчи в Лиге чемпионов против сильнейших соперников.

Сбор начнем 14 января в Испании, Марбелье, где база у «Локомотива» последний год. Там будем жить и тренироваться в этот период.

Есть ли желание подать в отставку? Нет.