«Желания подать в отставку нет». Николич — после поражения от «Химок»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после поражения в матче 19-го тура РПЛ с «Химками» (2:3).
Было очевидно, что в конце мы устали, у нас были большие проблемы с игроками, некоторые совсем не тренировались, состав менялся почти каждую игру. Мы отдавали все наши силы, устали, поэтому появились такие проблемы. К нашим игрокам у меня нет вопросов.
Итоги первой части чемпионата? Это были трудные месяцы, но у нас были и хорошие моменты: хорошее начало сезона РПЛ и некоторые матчи в Лиге чемпионов против сильнейших соперников.
Сбор начнем 14 января в Испании, Марбелье, где база у «Локомотива» последний год. Там будем жить и тренироваться в этот период.
Есть ли желание подать в отставку? Нет.
Невозмутимый коуч, слабо похожий на спасителя Локо...
Невозмутимый коуч, слабо похожий на спасителя Локо...
https://www.youtube.com/watch?v=S9-gXgGDJv0