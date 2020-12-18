«Барселона» — Месси: «Для нас ты всегда будешь лучшим»

Пресс-служба «Барселоны» в твиттере опубликовала пост после церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2020, в ходе которой лучшим футболистом года по версии ФИФА стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.
Вторую строчку занял форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, а третье место досталось лидеру «Барселоны» Лионелю Месси.
«Для нас ты всегда будешь лучшим», — написал официальный твиттер каталонского клуба.
For us, you'll ALWAYS be the best. 🐐 pic.twitter.com/NQyxRxPviM— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2020
Вот так и всю карьеру, попку подтирают.
Лучше бы в 2010 так за Иньесту впрегались, который остался без Золотого мяча в пользу Месси, как впрочем и в 15 году, когда Неймар должен был брать приз Франс Футбола.
Вот так и всю карьеру, попку подтирают.
Лучше бы в 2010 так за Иньесту впрегались, который остался без Золотого мяча в пользу Месси, как впрочем и в 15 году, когда Неймар должен был брать приз Франс Футбола.