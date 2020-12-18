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«Барселона» — Месси: «Для нас ты всегда будешь лучшим»

сегодня, 01:50

Пресс-служба «Барселоны» в твиттере опубликовала пост после церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2020, в ходе которой лучшим футболистом года по версии ФИФА стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Вторую строчку занял форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, а третье место досталось лидеру «Барселоны» Лионелю Месси.

«Для нас ты всегда будешь лучшим», — написал официальный твиттер каталонского клуба.

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 11:25
Ути - пути!

Вот так и всю карьеру, попку подтирают.

Лучше бы в 2010 так за Иньесту впрегались, который остался без Золотого мяча в пользу Месси, как впрочем и в 15 году, когда Неймар должен был брать приз Франс Футбола.
амурец
амурец
сегодня в 02:40
успокоили что бы не расплакался
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:37
Сколько уже будут пихать его везде?
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 02:36
Конечно были...
Loko57
Loko57
сегодня в 02:20
Наступит то время когда они уже и в десятке небудут.
David Young
David Young
сегодня в 01:53
Вполне может настать час когда появится новый игрок такого же уровня и значения для Барселоны, и на тот момент, скорее всего, именно его будут считать самым лучшим игроком, который у них когда-либо играл, так что "всегда" здесь является скорее красным словцом. Да и в истории Барселоны уже были футболисты уровня Месси.
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