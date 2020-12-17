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Маттео: «Успехи Жоты могли подтолкнуть Фирмино вперёд»

вчера, 17:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Бывший защитник «Ливерпуля» Доминик Маттео считает, что успехи нападающего «мерсисайдцев» Диого Жоты оказали мотивирующий эффект на его одноклубника Роберто Фирмино, с которым они конкурируют за место в основе.

Каждый раз, когда Жота бьет по мячу, вы думаете, что он забьет гол. Определенно, его успехи могли подтолкнуть Фирмино вперед.

Когда вы сталкиваетесь с игроком, который забивает голы и создает моменты, вы должны сделать что-то, чтобы повлиять на свою игру. Фирмино сделал это сейчас и, надеюсь, он обретет уверенность от этого.

Он [Фирмино] выглядел неуверенно в последних матчах, но, возможно, теперь, после этого гола в ворота «Тоттенхэма», он освежится.

Фирмино все еще обладает способностью менять игру.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:28, ред.
Задача Бобби не забивать голы, а делать так, чтобы их забивали Мане и Салах - а те двое последним временем все порят подчистую. Клопп оценивает Фирмино не по голам... голы месте на 10-м в качестве критерия оценки для центр.напа в нынешней системе Клоппа.
shlifen
shlifen
вчера в 21:14, ред.
Тут играет роль проблема восприятия, ведь Фирмино выходит в центре нападения(а значит мы ждём от него много голов и голевых, а не предголевых и обостряющих передач), а играет он по сути смесь "Ложной девятки" и "выдвинутого плэймэйкера" - и в этой роли он связывает полузащиту с забивными форвардами/вингерами. Поэтому сравнивать их с Жотой, по меньшей мере странно - разного профайла игроки. Жота скорее отличная подмена для кого-то из пары Салах/Мане либо же выходит вместо Фирмино когда противника нужно "добить", а связывать линии вообще не обязательно. =)
Думаю со временем Фирмино мог бы перестроится на чистого АП для схемы 4-2-3-1, либо же 4-4-2 (ромб) - в последнюю кстати Ливерпуль иногда трансформируется при быстрой атаке...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:33
Может так и есть,надо у Ферминьо спросить!
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