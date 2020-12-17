Маттео: «Успехи Жоты могли подтолкнуть Фирмино вперёд»

Бывший защитник «Ливерпуля» Доминик Маттео считает, что успехи нападающего «мерсисайдцев» Диого Жоты оказали мотивирующий эффект на его одноклубника Роберто Фирмино, с которым они конкурируют за место в основе.
Каждый раз, когда Жота бьет по мячу, вы думаете, что он забьет гол. Определенно, его успехи могли подтолкнуть Фирмино вперед.
Когда вы сталкиваетесь с игроком, который забивает голы и создает моменты, вы должны сделать что-то, чтобы повлиять на свою игру. Фирмино сделал это сейчас и, надеюсь, он обретет уверенность от этого.
Он [Фирмино] выглядел неуверенно в последних матчах, но, возможно, теперь, после этого гола в ворота «Тоттенхэма», он освежится.
Фирмино все еще обладает способностью менять игру.
Думаю со временем Фирмино мог бы перестроится на чистого АП для схемы 4-2-3-1, либо же 4-4-2 (ромб) - в последнюю кстати Ливерпуль иногда трансформируется при быстрой атаке...
Думаю со временем Фирмино мог бы перестроится на чистого АП для схемы 4-2-3-1, либо же 4-4-2 (ромб) - в последнюю кстати Ливерпуль иногда трансформируется при быстрой атаке...