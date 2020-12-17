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Роберто Карлос: «Приятно знать, что русские уважают меня»

вчера, 18:09

Бывший бразильский футболист Роберто Карлос, выступавший за махачкалинский «Анжи», не исключил, что однажды может вернуться в российский футбол.

У меня были разные предложения от российского футбола, и многие клубы мной интересовались. Кто знает, может в один прекрасный день я снова начну работать в русском футболе? Меня он привлекает своими идеями, организованностью и сплоченностью. В настоящий момент, конечно, у меня контракт с «Реалом», я надеюсь поработать ещё здесь, но всегда, когда обо мне выходят новости в России, я смотрю с интересом и гордостью, потому что я здесь хорошо поработал. Было здорово, и русские всегда меня любили, даже качали на руках. И поэтому приятно знать, что русские уважают Роберто Карлоса, как и Роберто Карлос уважает Россию.

Недавно France Football включил Карлоса во второй состав «Команды мечты».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:54
Респект Карлосу!
протон1
протон1
вчера в 20:23
мудрые слова. умно рассуждает, эти и это о необдилен
ДСА
ДСА
вчера в 19:33
Оставляет приятное впечатление как человек.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 18:28
Уважуха Карлосу)
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 18:27
Карлоса наверно уважают во всем мире
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