Коул: «МЮ не претендует на победу в АПЛ в этом сезоне»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул считает, что МЮ в этом сезоне точно не будет претендовать на чемпионство АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» определенно не претендует на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне. Я все еще думаю, что клуб находится в нескольких годах от реальной конкуренции за победу в Премьер-Лиге.
Приоритет для «Манчестер Юнайтед» на данный момент — это квалифицироваться в Лигу чемпионов и надеяться на хороший розыгрыш Кубка.
МЮ нужно финишировать в первой четверке и снова получить право на участие в Лиге чемпионов на постоянной основе. Возможно, такое трудно говорить после многих лет успеха с сэром Алексом Фергюсоном.
Квалификация в Лигу чемпионов должна снова стать нормой и минимальным ожиданием, прежде чем клуб сможет двигаться вперед.
За последние годы команда сделала один шаг вперед и два шага назад.
Ранее сообщалось, что МЮ составил список игроков для январской распродажи.