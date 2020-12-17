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Коул: «МЮ не претендует на победу в АПЛ в этом сезоне»

вчера, 17:33

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул считает, что МЮ в этом сезоне точно не будет претендовать на чемпионство АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» определенно не претендует на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне. Я все еще думаю, что клуб находится в нескольких годах от реальной конкуренции за победу в Премьер-Лиге.

Приоритет для «Манчестер Юнайтед» на данный момент — это квалифицироваться в Лигу чемпионов и надеяться на хороший розыгрыш Кубка.

МЮ нужно финишировать в первой четверке и снова получить право на участие в Лиге чемпионов на постоянной основе. Возможно, такое трудно говорить после многих лет успеха с сэром Алексом Фергюсоном.

Квалификация в Лигу чемпионов должна снова стать нормой и минимальным ожиданием, прежде чем клуб сможет двигаться вперед.

За последние годы команда сделала один шаг вперед и два шага назад.

Ранее сообщалось, что МЮ составил список игроков для январской распродажи.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:20
Согласен с Коулом, с такой игрой в обороне сложно выиграть АПЛ, так и надо чтобы нападающие свои моменты забивали.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:34
И в призеры ему не попасть.
ДСА
ДСА
вчера в 18:30
Тут даже проблемы с попаданием в зону Лиги Чемпионов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:47
Ну в ЛЧ играть будут точно!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:42
А ведь были времена , а сейчас мгновения.....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:35
Ещё не доросли
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