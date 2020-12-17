Коул: «МЮ не претендует на победу в АПЛ в этом сезоне»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» считает, что МЮ в этом сезоне точно не будет претендовать на чемпионство АПЛ .

«Манчестер Юнайтед» определенно не претендует на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне. Я все еще думаю, что клуб находится в нескольких годах от реальной конкуренции за победу в Премьер-Лиге.

Приоритет для «Манчестер Юнайтед» на данный момент — это квалифицироваться в Лигу чемпионов и надеяться на хороший розыгрыш Кубка.

МЮ нужно финишировать в первой четверке и снова получить право на участие в Лиге чемпионов на постоянной основе. Возможно, такое трудно говорить после многих лет успеха с сэром Алексом Фергюсоном.

Квалификация в Лигу чемпионов должна снова стать нормой и минимальным ожиданием, прежде чем клуб сможет двигаться вперед.

За последние годы команда сделала один шаг вперед и два шага назад.