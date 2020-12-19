Салах — о переходе в «Реал» или «Барселону»: «Всё зависит от „Ливерпуля“»

Нападающий «Ливерпуля» прокомментировал слухи, которые связывают его с переходом в «Реал» и «Барселону».

Я думаю, что «Реал» и «Барселона» — два отличных клуба. Кто знает, что будет в будущем, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы снова выиграть АПЛ и Лигу чемпионов с «Ливерпулем».

Как долго я ещё буду играть за «Ливерпуль»? Это сложный вопрос, но сейчас я могу сказать, что всё в руках клуба. Конечно, я хочу побить здесь рекорды, все клубные рекорды, но всё в руках клуба.