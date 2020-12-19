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Салах — о переходе в «Реал» или «Барселону»: «Всё зависит от „Ливерпуля“»

сегодня, 10:57

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал слухи, которые связывают его с переходом в «Реал» и «Барселону».

Я думаю, что «Реал» и «Барселона» — два отличных клуба. Кто знает, что будет в будущем, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы снова выиграть АПЛ и Лигу чемпионов с «Ливерпулем».

Как долго я ещё буду играть за «Ливерпуль»? Это сложный вопрос, но сейчас я могу сказать, что всё в руках клуба. Конечно, я хочу побить здесь рекорды, все клубные рекорды, но всё в руках клуба.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:28
Да да, пусть в Реал идет) у нас есть уже три стомиллионных трансфера. Больше не надо.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:27
Сидел бы уже в "Ливерпуле".
А для личной статистики можно в ПСЖ.
Там и платят хорошо.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 11:19
Поздно пить Боржоми ) Салах уже неактуален для Реала
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:18
В "Барселоне" ему не будет жизни из-за Месси.
А вот в "Реал" можно попробовать перейти.
Но Салах, скорее всего, опоздал с этим.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 11:12
Время Мо Салаха прошло.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:07
Ну тут конечно больше слухов и домыслов о судьбе Салаха (да и сам он все туманно объясняет)...Салах защищает цвета Ливерпуля с 2017 года (и выиграл с клубом все что можно, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет).....феноменальная игра, которую показывает Мохаммед, обратила на себя внимание многих представителей европейских ТОП-клубов (самую большую активность в этом вопросе проявляют скауты Барсы ( сам Куман попросил руководство клуба приобрести нападающего)....думаю, что стиль Барселоны подойдет Салаху и если у него будет шанс перебраться в Испанию, то ему стоит перебраться только в Барсу...НО...во первых Ливерпуль может его сотавить взвинтив ценник и предложив хороший контракт, а во вторых в связи с "кризисом пандемии" найдутся ли финансы и той же Барсы...???
Бессмертный_Царь
Бессмертный_Царь
сегодня в 11:01
Какой тебе Реал? Ты в Роме был бестолковым бегунком. Бей-беги лига твой потолок.
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