«Манчестер Сити» готов продать Зинченко. Игроком интересуются в России

«Манчестер Сити» готов расстаться с полузащитником сборной Украины Александром Зинченко, сообщает 90min.
По информации источника, «горожане» рассмотрят предложения по трансферу игрока в январе, однако не будут форсировать события.
Отмечается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола сообщил Зинченко, что предоставит ему шанс побороться за место в стартовом составе, однако не предоставил никаких гарантий.
Интерес к 24-летнему украинцу проявляют «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер Сити» и «Вест Хэм», а также неназванные клубы из России, Италии, Испании и Германии.
А если ещё шуток, то в рпл ему точно не надо, он и в Европе найдёт себе получше варианты))
А если ещё шуток, то в рпл ему точно не надо, он и в Европе найдёт себе получше варианты))