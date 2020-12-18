«Манчестер Сити» готов продать Зинченко. Игроком интересуются в России

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вчера, 23:40

«Манчестер Сити» готов расстаться с полузащитником сборной Украины , сообщает 90min.

По информации источника, «горожане» рассмотрят предложения по трансферу игрока в январе, однако не будут форсировать события.

Отмечается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола сообщил Зинченко, что предоставит ему шанс побороться за место в стартовом составе, однако не предоставил никаких гарантий.

Интерес к 24-летнему украинцу проявляют «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер Сити» и «Вест Хэм», а также неназванные клубы из России, Италии, Испании и Германии.