ГлавнаяНовости

«Манчестер Сити» готов продать Зинченко. Игроком интересуются в России

вчера, 23:40

«Манчестер Сити» готов расстаться с полузащитником сборной Украины Александром Зинченко, сообщает 90min.

По информации источника, «горожане» рассмотрят предложения по трансферу игрока в январе, однако не будут форсировать события.

Отмечается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола сообщил Зинченко, что предоставит ему шанс побороться за место в стартовом составе, однако не предоставил никаких гарантий.

Интерес к 24-летнему украинцу проявляют «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер Сити» и «Вест Хэм», а также неназванные клубы из России, Италии, Испании и Германии.

Все новости
Салах — о переходе в «Реал» или «Барселону»: «Всё зависит от „Ливерпуля“»
Сегодня, 10:57 Комментарии6
Анчелотти: «Может быть, Хедира перейдёт в „Эвертон“ в январе»
Сегодня, 10:48 Комментарии2
СлухиЖиру может стать сменщиком Ибрагимовича в «Милане»
Сегодня, 10:40 Комментарии2
Слухи«Брага» арендует у «Вулверхэмптона» защитника Винагре
Вчера, 22:15 Комментарии2
СлухиМоуриньо лично убеждает Модрича перейти в «Тоттенхэм»
Вчера, 10:13 Комментарии9
Защитник «Манчестер Сити» рассказал, что Фернандиньо покинет клуб
Вчера, 09:58 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Насмешник
Насмешник
сегодня в 11:20
в Россию точно нет. Политика.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:38
Я боюсь, очень немногие игроки из Российского чемпа смогли бы и это: продержаться 3,5 года в МС и быть в обойме...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:57
Надо было ещё написать, что приоритетным вариантом для Зины являются клубы РПЛ.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:41
Да парень давно уже перерос мс))
А если ещё шуток, то в рпл ему точно не надо, он и в Европе найдёт себе получше варианты))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:28
в Зенит может прикупят..
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 07:56
Как женился, сразу на спад пошел
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 07:12
Триумфальное возвращение блудного сына с трофеями обратно в Уфу
ballak144
ballak144 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 05:46
Чалов и Кристал пэлас это что?)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 03:24
Дорога в Россию для него закрыта.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:41
Зинченко переоцененный игрок, но европейского уровня.
youtomee
youtomee ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 01:30
не только на сборной...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 01:12
Идти в Российский чемп значит поставить крест на сборной - Ракицкий подтвердит...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 01:02
    karnager
    karnager
    сегодня в 00:33
    R.I.P. Career
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 00:20
    В Лестере и у Волков он тоже присядет на скамейку!Там свои ЛЗ есть!Хотя учитывая его универсализм то место могут найти на поле!
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    сегодня в 00:11
    забудьте о нем. какой нафиг РФПЛ?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 00:03
    У него много достойных предложений, думаю про РПЛ вспомнит в последнюю очередь
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 00:00
    Зина пристроится...)
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 23:59
      berda2003
      berda2003
      вчера в 23:54
      до хаты, в гаверлу...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 23:47
      Неназванный клуб из России - это его родная Уфа? А перечисление клубов - это обычная рекламная акция. Не более того. Он за 4 года так и не стал основным в Мансити.
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 23:42
      Вряд ли в Россию перейдет, до сборной тогда не допустят.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100