«Уотфорд» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды .

О том, кто заменит сербского специалиста, в клубе не сообщают.

На данный момент «Уотфорд» занимает пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от лидирующего «Норвича» на 9 очков.

