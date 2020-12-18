Врач-реабилитолог и физиотерапевт покинули «Рубин»

Испанские специалисты Виктор Гомес и Хавьер Гарсия покинули «Рубин». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
«Рубин» благодарит за работу Виктора Гомеса и Хавьера Гарсию.
Врач-реабилитолог и врач-физиотерапевт покидают наш клуб в связи с истечением срока контрактов.
ФК «Рубин» благодарит Виктора и Хавьера за добросовестный труд и желает успехов на новом месте работы!
«Рубин» благодарит за работу Виктора Гомеса и Хавьера Гарсию.— «Рубин» Казань (@fcrk) December 18, 2020
Врач-реабилитолог и врач-физиотерапевт покидают наш клуб в связи с истечением срока контрактов.
ФК «Рубин» благодарит Виктора и Хавьера за добросовестный труд и желает успехов на новом месте работы! pic.twitter.com/DVD6ZxTAqM
Вчера стало известно, что полузащитник Дмитрий Тарасов покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта.