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Врач-реабилитолог и физиотерапевт покинули «Рубин»

сегодня, 09:37

Испанские специалисты Виктор Гомес и Хавьер Гарсия покинули «Рубин». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

«Рубин» благодарит за работу Виктора Гомеса и Хавьера Гарсию.

Врач-реабилитолог и врач-физиотерапевт покидают наш клуб в связи с истечением срока контрактов.

ФК «Рубин» благодарит Виктора и Хавьера за добросовестный труд и желает успехов на новом месте работы!

Вчера стало известно, что полузащитник Дмитрий Тарасов покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:34
Это они Тарасова лечили!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:24
Федун бы дал денег и отправил досрочно...
Legend 6
Legend 6 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 09:51, ред.
Тарасова на пол ставки.
beefs
beefs
сегодня в 09:51
неужели российских реабилитологов нашли...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:48
Надоело реабилитировать
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:41
Значит кого то получше нашли???
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