«Шальке» уволил Баума. При нём клуб не выиграл ни одного матча Бундеслиги

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сегодня, 01:55

«Шальке-04» объявил об отставке с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника команды назначен , выигрывавший с клубом Кубок УЕФА в 1997 году и два Кубка Германии в начале 2000-х. Его помощником будет Майк Бюскенс.

Баум возглавил «Шальке» в сентябре 2020 года. За 12 матчей Бундеслиги под его руководством команда не одержала ни одной победы, потерпев 8 поражений. В 12-м туре клуб из Гельзенкирхена дома уступил «Фрайбургу» (0:2).

Отметим, что «Шальке» не побеждает в чемпионате Германии с 17 января 2020 года.