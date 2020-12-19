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«Шальке» уволил Баума. При нём клуб не выиграл ни одного матча Бундеслиги

сегодня, 01:55

«Шальке-04» объявил об отставке Мануэля Баума с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Хуб Стевенс, выигрывавший с клубом Кубок УЕФА в 1997 году и два Кубка Германии в начале 2000-х. Его помощником будет Майк Бюскенс.

Баум возглавил «Шальке» в сентябре 2020 года. За 12 матчей Бундеслиги под его руководством команда не одержала ни одной победы, потерпев 8 поражений. В 12-м туре клуб из Гельзенкирхена дома уступил «Фрайбургу» (0:2).

Отметим, что «Шальке» не побеждает в чемпионате Германии с 17 января 2020 года.

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Mangur
Mangur
сегодня в 04:25
Провал Газпрёма
ДСА
ДСА
сегодня в 03:21
Теперь его уже никуда не возьмут.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:18
Надо было раньше увольнять. Теперь пердив на горизонте. Это все газпромовское руководство.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:59
Давно надо было.
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