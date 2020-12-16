Эллардайс возглавил «Вест Бромвич»

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16 декабря 2020, 20:25

назначен новым главным тренером «Вест Бромвича». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 66-летнего специалиста рассчитан на 18 месяцев. Последним местом работы Эллардайса был «Эвертон», который он покинул в 2018 году.