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Эллардайс возглавил «Вест Бромвич»

16 декабря 2020, 20:25

Сэм Эллардайс назначен новым главным тренером «Вест Бромвича». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 66-летнего специалиста рассчитан на 18 месяцев. Последним местом работы Эллардайса был «Эвертон», который он покинул в 2018 году.

Стоит отметить, что Эллардайс имеет репутацию тренера, который умеет работать с клубами из зоны вылета, помогая им сохранять прописку в АПЛ (команды Сэма никогда не вылетали из высшего английского дивизиона). «Вест Бромвич» занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 7 очков.

Эллардайс возглавил «Вест Бромвич»

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 12:56
Посмотрим на Большого Сэма. Но ресурсов у Брома может не хватить для спасения, если зимой никого не подпишут то их вылет будет ожидаемым, хотя Эллердайс ни разу не вылетал, с дроздами на это есть все шансы.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:06
Большой Сэм возвращается!!!
ДСА
ДСА
16 декабря в 21:08
Чампионшип его ждёт.
drug01
drug01
16 декабря в 21:07
Желаем результата и удачи
shlifen
shlifen
16 декабря в 20:39
Иногда мне кажется что клубы из зоны вылета подкидывают Эллердайсу задачи всё сложнее и сложнее =))) Сэм конечно тоже молодец - любит использовать свою репутацию спасителя "мои клубы никогда не вылетали из АПЛ" - но "дрозды" в текущем составе станут для него почти не выполнимой задачей... А главное, эта "репутация" работает ровно до первого вылета из АПЛ - как потом работу искать?? =))
Кому-то из АПЛ всё равно придётся вылететь, и рубка среди аутсайдеров должна быть страшная: Шеффилд вероятно уже вылетел (1 очко за треть чемпионата), а вот на оставшиеся два места "на выход" конкурентов не мало: Фулхэм, Вэст Бром, Бернли, Брайтон (чайки вероятно останутся, им пока частенько не везло в играх). А выше уже Арсенал (у пушкарей конечно "всё не слава богу" но не настолько же), Лидс (сомнительно, по игре - команда крепкий середняк) и Ньюкасл (вот ещё один потенциалный "клиент" на борьбу за выживание)...
В общем, если Сэм Эллердайс и в этот раз сохранит "прописку в АПЛ" - то это уже будет тянуть на "вечный рекорд" учитывая состав и игру Вэст Брома...
STVA 1
STVA 1
16 декабря в 20:38
Поможет ли это... Вопрос
shlomo
shlomo
16 декабря в 20:27
Ну посмотрим, как будет при нем играть команда
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