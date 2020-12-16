Эллардайс возглавил «Вест Бромвич»

Сэм Эллардайс назначен новым главным тренером «Вест Бромвича». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт 66-летнего специалиста рассчитан на 18 месяцев. Последним местом работы Эллардайса был «Эвертон», который он покинул в 2018 году.
Стоит отметить, что Эллардайс имеет репутацию тренера, который умеет работать с клубами из зоны вылета, помогая им сохранять прописку в АПЛ (команды Сэма никогда не вылетали из высшего английского дивизиона). «Вест Бромвич» занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 7 очков.
Кому-то из АПЛ всё равно придётся вылететь, и рубка среди аутсайдеров должна быть страшная: Шеффилд вероятно уже вылетел (1 очко за треть чемпионата), а вот на оставшиеся два места "на выход" конкурентов не мало: Фулхэм, Вэст Бром, Бернли, Брайтон (чайки вероятно останутся, им пока частенько не везло в играх). А выше уже Арсенал (у пушкарей конечно "всё не слава богу" но не настолько же), Лидс (сомнительно, по игре - команда крепкий середняк) и Ньюкасл (вот ещё один потенциалный "клиент" на борьбу за выживание)...
В общем, если Сэм Эллердайс и в этот раз сохранит "прописку в АПЛ" - то это уже будет тянуть на "вечный рекорд" учитывая состав и игру Вэст Брома...
Кому-то из АПЛ всё равно придётся вылететь, и рубка среди аутсайдеров должна быть страшная: Шеффилд вероятно уже вылетел (1 очко за треть чемпионата), а вот на оставшиеся два места "на выход" конкурентов не мало: Фулхэм, Вэст Бром, Бернли, Брайтон (чайки вероятно останутся, им пока частенько не везло в играх). А выше уже Арсенал (у пушкарей конечно "всё не слава богу" но не настолько же), Лидс (сомнительно, по игре - команда крепкий середняк) и Ньюкасл (вот ещё один потенциалный "клиент" на борьбу за выживание)...
В общем, если Сэм Эллердайс и в этот раз сохранит "прописку в АПЛ" - то это уже будет тянуть на "вечный рекорд" учитывая состав и игру Вэст Брома...