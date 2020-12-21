Самедов: «Тедеско — хороший тренер, но восторгаться я бы не стал»

Бывший полузащитник «Спартака» поделился мнением о нежелании главного тренера красно-белых продлевать контракт с клубом.

На мой взгляд, он на сто процентов не останется. Человек пришел и сказал, что не останется, что донес это до руководства. Назвал причины. Я не понимаю, что может поменять его решение. Это его слова, никто не заставлял его этого делать.

Тедеско — лучший иностранный тренер нашего чемпионата на данный момент? Не знаю, с чего такие выводы, что он лучший. Он ничего не выиграл, в первый сезон стал седьмым. Сейчас идет в тройке, но в этом чемпионате, мне кажется, в тройке идти не так сложно, это не такая большая заслуга. Наверное, он хороший тренер, но восторгаться я бы не стал.