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Самедов: «Тедеско — хороший тренер, но восторгаться я бы не стал»

сегодня, 14:33

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о нежелании главного тренера красно-белых Доменико Тедеско продлевать контракт с клубом.

На мой взгляд, он на сто процентов не останется. Человек пришел и сказал, что не останется, что донес это до руководства. Назвал причины. Я не понимаю, что может поменять его решение. Это его слова, никто не заставлял его этого делать.

Тедеско — лучший иностранный тренер нашего чемпионата на данный момент? Не знаю, с чего такие выводы, что он лучший. Он ничего не выиграл, в первый сезон стал седьмым. Сейчас идет в тройке, но в этом чемпионате, мне кажется, в тройке идти не так сложно, это не такая большая заслуга. Наверное, он хороший тренер, но восторгаться я бы не стал.

Также недавно Самедов высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:38
Ну психанул немец, с кем не бывает?
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