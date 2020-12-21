Малафеев: «Может, сам Дриусси не захочет подписывать контракт с „Зенитом“»

Бывший вратарь «Зенита» поделился мнением о будущем нападающего , который собирался уйти из петербургского клуба.

Если клуб намерен в будущем продавать Дриусси или использовать на конкретной позиции, нужно учитывать, что в последнее время он был не особо рад, что играет не там, где хочет. Возможно, сам Дриусси не захочет подписывать контракт, даже невзирая на финансовые условия, которые могут быть лучше, чем в других клубах. Переговоры с Луневым еще при мне даже велись о продлении его контракта, думаю, они возобновятся. Всегда все будет зависеть от того, договорятся ли стороны о продлении, на каких условиях. Каждый из этих игроков по-своему полезен для клуба, но играет и фактор определенных финансовых расходов на их содержание и длительность соглашения.