ГлавнаяНовости

Малафеев: «Может, сам Дриусси не захочет подписывать контракт с „Зенитом“»

сегодня, 14:00

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о будущем нападающего Себастьяна Дриусси, который собирался уйти из петербургского клуба.

Если клуб намерен в будущем продавать Дриусси или использовать на конкретной позиции, нужно учитывать, что в последнее время он был не особо рад, что играет не там, где хочет. Возможно, сам Дриусси не захочет подписывать контракт, даже невзирая на финансовые условия, которые могут быть лучше, чем в других клубах. Переговоры с Луневым еще при мне даже велись о продлении его контракта, думаю, они возобновятся. Всегда все будет зависеть от того, договорятся ли стороны о продлении, на каких условиях. Каждый из этих игроков по-своему полезен для клуба, но играет и фактор определенных финансовых расходов на их содержание и длительность соглашения.

Все новости
Евменов: «„Зенит“ — это своеобразный Дарт Вейдер РПЛ»
Сегодня, 22:05 Комментарии5
Борис Игнатьев: «Сёмин может возглавить „Спартак“ после ухода Тедеско»
Сегодня, 21:06 Комментарии12
Нобоа: «Иногда не хватает Кокорина в „Сочи“»
Сегодня, 20:43 Комментарии6
Нобоа — о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Хороших легионеров не хватает»
Сегодня, 20:05 Комментарии10
Кавазашвили: «За 2 мяча в игре с „Зенитом“ Максименко надо кастрировать»
Сегодня, 16:23 Комментарии34
Смертин — о Тедеско: «Невозможно определить, была ли там дискриминация»
Сегодня, 16:09 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:27
Сумма в контракте сделает свое дело.
Cat01
Cat01
сегодня в 14:23
Ещё есть время подумать
ОПС
ОПС
сегодня в 14:01
У него своя голова имеется.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100