КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 200 000 рублей, Николича — на 30 000

В понедельник, 21 декабря, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Об этом сообщает официальный сайт организации.
«Сочи» — «Спартак»
В соответствии с частью 6 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительный жест в отношении соперников — дисквалифицировать главного тренера ФК «Спартак» г. Москва Тедеско Д. на 3 (три) матча Чемпионата России по футболу и оштрафовать его на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
В соответствии со статьей 96 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 Дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать тренера вратарей ФК «Сочи» Бородина Д.В. на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
«Ростов» — ЦСКА
В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Ростов» на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Ростов» на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ПФК ЦСКА на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ПФК ЦСКА на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждения получили 5 игроков и главный тренер одной команды) — оштрафовать ПФК ЦСКА на 100 000 (Сто тысяч) рублей.
«Сочи» — «Динамо»
В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Динамо» г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Динамо» г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
«Химки» — «Локомотив»
В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Локомотив» Николича М. на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Локомотив» на 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.
«Ахмат» — «Рубин»
В соответствии со статьей 12, с частью 1 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 7.6 статьи 7 Регламента Чемпионата) — вынести ФК «Рубин» замечание.
А главбух ваш, уже прилип булками к общаку давным-давно. Пора бы проверить его контору за столько лет)).
А главбух ваш, уже прилип булками к общаку давным-давно. Пора бы проверить его контору за столько лет)).
Раздухарился заяц-дёрнул лису за хвост-прокатило...дёрнул волка за усы-тоже...Смотрит-под дубом жрёт жёлуди кабан.Раз его пнул под зад-никакой реакции! На трений раз кабан развернулся-и ну за зайцем! Нырнул тот за дерево,дождался,когда кабан пронёсся мимо,высунулся из-а дерева и молвил вослед :"Ну,свинья-никогда на собрания не ходит!!!".Ничего не напоминает???
Раздухарился заяц-дёрнул лису за хвост-прокатило...дёрнул волка за усы-тоже...Смотрит-под дубом жрёт жёлуди кабан.Раз его пнул под зад-никакой реакции! На трений раз кабан развернулся-и ну за зайцем! Нырнул тот за дерево,дождался,когда кабан пронёсся мимо,высунулся из-а дерева и молвил вослед :"Ну,свинья-никогда на собрания не ходит!!!".Ничего не напоминает???
судя по деньгам Правильная...
судя по деньгам Правильная...