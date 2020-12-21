КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 200 000 рублей, Николича — на 30 000

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сегодня, 18:40

В понедельник, 21 декабря, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС . Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Сочи» — «Спартак»

В соответствии с частью 6 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительный жест в отношении соперников — дисквалифицировать главного тренера ФК «Спартак» г. Москва Тедеско Д. на 3 (три) матча Чемпионата России по футболу и оштрафовать его на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. В соответствии со статьей 96 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 Дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать тренера вратарей ФК «Сочи» Бородина Д.В. на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

«Ростов» — ЦСКА

В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Ростов» на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Ростов» на 40 000 (Сорок тысяч) рублей. В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ПФК ЦСКА на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ПФК ЦСКА на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждения получили 5 игроков и главный тренер одной команды) — оштрафовать ПФК ЦСКА на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

«Сочи» — «Динамо»

В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Динамо» г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Динамо» г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

«Химки» — «Локомотив»

В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Локомотив» Николича М. на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Локомотив» на 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.

«Ахмат» — «Рубин»