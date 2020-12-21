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КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 200 000 рублей, Николича — на 30 000

сегодня, 18:40

В понедельник, 21 декабря, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Сочи» — «Спартак»

В соответствии с частью 6 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительный жест в отношении соперников — дисквалифицировать главного тренера ФК «Спартак» г. Москва Тедеско Д. на 3 (три) матча Чемпионата России по футболу и оштрафовать его на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 96 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 Дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать тренера вратарей ФК «Сочи» Бородина Д.В. на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

«Ростов» — ЦСКА

В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Ростов» на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Ростов» на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ПФК ЦСКА на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ПФК ЦСКА на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждения получили 5 игроков и главный тренер одной команды) — оштрафовать ПФК ЦСКА на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

«Сочи» — «Динамо»

В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Динамо» г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Динамо» г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

«Химки» — «Локомотив»

В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Локомотив» Николича М. на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Локомотив» на 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.

«Ахмат» — «Рубин»

В соответствии со статьей 12, с частью 1 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 7.6 статьи 7 Регламента Чемпионата) — вынести ФК «Рубин» замечание.

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David Young
David Young ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 21:26
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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:41
Мне по барабану Федун). Можешь не напрягаться пытаясь задеть меня Федунами, биксами его, кабанами, или ещё, что там в запаснике кони имеют. Ахахаха.
А главбух ваш, уже прилип булками к общаку давным-давно. Пора бы проверить его контору за столько лет)).
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 20:25
...а Федуна вертела на этой самой другая? Тебе ещё раз рассказать анекдот? Пожалуйста : "Спас как-то заяц льва.Так получилось.Лев собрал на поляне всех обитателей своего царства ,вытащил из лопухов за уши перепуганного зайца,поставил его на пенёк и произнёс речь : "Этот маленький скромный герой спас мне жизнь,и если кто-то тронет его хоть когтем-будет иметь дело со мной!"
Раздухарился заяц-дёрнул лису за хвост-прокатило...дёрнул волка за усы-тоже...Смотрит-под дубом жрёт жёлуди кабан.Раз его пнул под зад-никакой реакции! На трений раз кабан развернулся-и ну за зайцем! Нырнул тот за дерево,дождался,когда кабан пронёсся мимо,высунулся из-а дерева и молвил вослед :"Ну,свинья-никогда на собрания не ходит!!!".Ничего не напоминает???
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:04
Лучше бы спросил сколько лет главбух сидит на общаке РФС)). Зарема ещё тогда в школе училась. Ахахаха.
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 19:56
Как думаешь,за кого на выборах главбуха голосовала Зарема???
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:21
Мне хочется дико ржать, когда вижу такие новости)). КДК штрафует главбуха🤣РФС.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:19
РФС продолжает проводить узаконенные поборы.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:16
Какой-то уголовный кодекс.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:12
Злобствуют перед праздниками)
морозз
морозз
сегодня в 19:12
Это крах Ленорыча, 200 тысяч как мельничный жёрнов утащат его на дно самого глубокого ущелья...кони разорили главного Коня и привели его к долговой яме!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:11, ред.
С каждым разом перечень нарушений увеличивается. За карточки уже штрафуют , а это ведь часть игры. Скоро за угловые у своих ворот , за пенальти , за владение мячом менее 40% будут штрафовать.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:51
Ёлка будет в этой конторе как ( Контрольно-дисциплинарного комитета РФС )
судя по деньгам Правильная...
ermak6848
ermak6848 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 18:49
До Нового года отсталось немного...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:48, ред.
Итого 600 000 рублей. На новогодний фуршет с подарками хватит. Посидеть, и так сказать в узком кругу РФС отметить выдающиеся достижения российского футбола на уровне сборной и клубов в ЕК в этом году.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:46
На футбол это повлияло?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:43
Ничего страшного ...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:43
Лишь бы оштрафовать, и не важно за что.
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