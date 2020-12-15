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КДК РФС перенёс заседание по матчу «Сочи» — «Спартак»

15 декабря 2020, 18:21
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение перенести заседание по инцидентам, произошедшим во время и после матча 18-го тура РПЛ между командами «Сочи» и «Спартак». Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Сегодня КДК РФС в процессе рассмотрения инцидентов, произошедших во время и после матча 18-го тура РПЛ между командами «Сочи» и «Спартак», принял решение перенести заседание по данным вопросам в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний тренера «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию FARE (Football Against Racism in Europe) для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания; а также изучения дополнительных видеозаписей по эпизоду, связанному с возможным дисциплинарным нарушением футболиста ФК «Сочи» Жоаозиньо в отношении тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля.

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Alean
Alean
16 декабря в 04:30
Вот не разу не удивлюсь если в итоге Тодеско окажется виноватым. Сочи выиграло, это просто не логично, что их представители стали бы кидаться на Спартак, а вот обратные действия вполне можно прогнозировать.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 декабря в 19:17, ред.
Причина в ненависти газпрома к Спартаку...футбол это бизнес, а в бизнесе конкурентов убирают любыми способами...судей же "козлами" называть практически безнаказанно можно только тренеру Зенита...
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 декабря в 19:15
Ради такой реакции у простых обывателей все и затеяно...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 декабря в 18:38, ред.
"Сочи" успешно, спокойно, бесскандально провёл последние 15 домашних игр...ни разу не проиграв.....
До приезда Тедеско........))

Отсюда вопрос....причина скандала в "Сочи" или в Тедеско..???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 декабря в 18:36
Народные без скандалов не бывают. Запасаемся поп_корном...
КЭТиК
КЭТиК
15 декабря в 18:32
Очевидно вскрылись новые обстоятельства.
shlomo
shlomo
15 декабря в 18:32
Рано или поздно но решение все равно придется принимать
Faustello
Faustello
15 декабря в 18:24, ред.
Подложил Тедеска свинью в имидж российского футбола!
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