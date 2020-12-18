Рыжиков оштрафован по итогам матча со «Спартаком»

В пятницу, 18 декабря, состоялось заседание Комитета по этике РФС , на котором были приняты следующие решения:

1. В связи с допущенными Руководителем Отдела развития АО ФК «Балтика» г. Калининград Аракеляном Юрием Сергоевичем нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4, 101 Регламента РФС по этике применить к Аракеляну Юрию Сергоевичу санкции в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 (один) год, при этом 6 (шесть) месяцев, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, и 6 (шесть) месяцев — условной спортивной санкцией.