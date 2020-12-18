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Рыжиков оштрафован по итогам матча со «Спартаком»

вчера, 15:09

В пятницу, 18 декабря, состоялось заседание Комитета по этике РФС, на котором были приняты следующие решения:

1. В связи с допущенными Руководителем Отдела развития АО ФК «Балтика» г. Калининград Аракеляном Юрием Сергоевичем нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4, 101 Регламента РФС по этике применить к Аракеляну Юрию Сергоевичу санкции в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 (один) год, при этом 6 (шесть) месяцев, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, и 6 (шесть) месяцев — условной спортивной санкцией.

2. В связи с допущенными футболистом ФК «Тамбов» Рыжиковым Сергеем Викторовичем нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4, 101 Регламента РФС по этике применить к Рыжикову Сергею Викторовичу санкции в виде замечания и штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Напомним, что Рыжиков назвал арбитра матча со «Спартаком» Станислава Васильева «убийцей с детским лицом».

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 16:32
И поэтому, чтобы заправляться на Лукойле, г. Тедеску наградили медалью Фейр Плей ( За примерное поведение)?
Я на стреме
Я на стреме ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:31, ред.
у Артура Григорьянца тоже детки. да и "Майбах" надо заправлять
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:10
Ну вы чё,у него же детки!
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