Полузащитник «Ювентуса» признан лучшим футболистом из США в 2020 году.

22-летний американец в сентябре перебрался в туринский клуб из «Шальке» на правах аренды. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 13 матчах во всех турнирах.

What a year for @WMckennie! 👏



Congratulations to Weston McKennie on being named the 2020 @ussoccer Male Player of the Year! 🇺🇸