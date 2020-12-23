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«Урал» проведёт сборы в ОАЭ и Турции

сегодня, 10:27

Пресс-служба «Урала» рассказала о планах команды на межсезонье.

«Урал» начнет подготовку ко второй части сезона 14 января. В этот день команда соберется в Екатеринбурге, где в течение двух дней футболисты пройдут углубленное медицинское обследование, а также сдадут тесты на коронавирус. 17 января подопечные Юрия Матвеева отправятся на сборы.

Наша команда проведет два учебно-тренировочных сбора. Первый из них запланирован в ОАЭ, второй – в Турции. Также отметим, что во время сборов уральцы планируют провести 6 контрольных матчей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведет два зимних сбора в Дубае.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:20
Судя по всему клуб не бедствует.
Mangur
Mangur
сегодня в 10:44
Крым не подойдет?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:40
Позагорать поедут))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:29
Понятно, там теплее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:28
Лишь бы потренировались...
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