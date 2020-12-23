«Урал» проведёт сборы в ОАЭ и Турции

Пресс-служба «Урала» рассказала о планах команды на межсезонье.
«Урал» начнет подготовку ко второй части сезона 14 января. В этот день команда соберется в Екатеринбурге, где в течение двух дней футболисты пройдут углубленное медицинское обследование, а также сдадут тесты на коронавирус. 17 января подопечные Юрия Матвеева отправятся на сборы.
Наша команда проведет два учебно-тренировочных сбора. Первый из них запланирован в ОАЭ, второй – в Турции. Также отметим, что во время сборов уральцы планируют провести 6 контрольных матчей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проведет два зимних сбора в Дубае.