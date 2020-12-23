«Урал» проведёт сборы в ОАЭ и Турции

Пресс-служба «Урала» рассказала о планах команды на межсезонье.

«Урал» начнет подготовку ко второй части сезона 14 января. В этот день команда соберется в Екатеринбурге, где в течение двух дней футболисты пройдут углубленное медицинское обследование, а также сдадут тесты на коронавирус. 17 января подопечные Юрия Матвеева отправятся на сборы.