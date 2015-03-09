Месси догнал Роналду в гонке за «Золотую бутсу»; россиянин Кабаев пока удерживает третье место

Лионель Месси благодаря хет-трику в ворота «Райо Вальекано» догнал Криштиану Роналду в гонке за «Золотую бутсу». На счету обоих игроков по 30 голов, что равняется 60 очкам (коэффициент в Примере — 2).
На третьем месте идет россиянин Евгений Кабаев из «Калева», который в чемпионате Эстонии-2014 забил 36 голов (коэффициент — 1). Также 36 баллов у Александера Майера из «Айнтрахта» (18 голов, коэффициент — 2).
На пятой позиции находится Александр Лаказетт из «Лиона» — 34,5 балла (23 гола, коэффициент 1,5).
Шестое место с 34 очками делят сразу несколько игроков: Диего Коста, Неймар, Джексон Мартинес, Серхио Агуэро и Арьен Роббен.
На третьем месте идет россиянин Евгений Кабаев из «Калева», который в чемпионате Эстонии-2014 забил 36 голов (коэффициент — 1). Также 36 баллов у Александера Майера из «Айнтрахта» (18 голов, коэффициент — 2).
На пятой позиции находится Александр Лаказетт из «Лиона» — 34,5 балла (23 гола, коэффициент 1,5).
Шестое место с 34 очками делят сразу несколько игроков: Диего Коста, Неймар, Джексон Мартинес, Серхио Агуэро и Арьен Роббен.