«Ювентус» отстал от группы лидеров. Итоги 14-го тура Серии А

Завершились матчи 14-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» — «Фиорентина» 0:3
Голы: Влахович Душан 3, Сандро Алекс 76 (автогол), Касерес Мартин 81
«Кротоне» — «Парма» 2:1
Голы: Мессиас Жуниор 24, Мессиас Жуниор 44 — Куцка Юрай 57
«Верона» — «Интер» 1:2
Голы: Илич Иван 63 — Мартинес Лаутаро 52, Шкриньяр Милан 69
«Болонья» — «Аталанта» 2:2
Голы: Томиясу Такехиро 73, Пас Неуэн 82 — Муриэль Луис 22 (пенальти), Муриэль Луис 23
«Милан» — «Лацио» 3:2
Голы: Ребич Анте 10, Чалханоглу Хакан 17 (пенальти), Эрнандес Тео 90+2 — Альберто Луис 28, Иммобиле Чиро 59
«Наполи» — «Торино» 1:1
Голы: Инсинье Лоренцо 90+2 — Иццо Армандо 56
«Рома» — «Кальяри» 3:2
Голы: Верету Жордан 11, Джеко Эдин 71, Манчини Джанлука 77 — Жоао Педро 59, Жоао Педро 90+1 (пенальти)
«Сампдория» — «Сассуоло» 2:3
Голы: Квальярелла Фабио 55, Кейта Бальде 84 — Траоре Хамед 2, Капуто Франческо 56, Берарди Доменико 58
«Специа» — «Дженоа» 1:2
Голы: Н'Дзола Мбала 10 — Дестро Маттиа 16, Кришито Доменико 73 (пенальти)
«Удинезе» — «Беневенто» 0:2
Голы: Капрари Джанлука 9, Летиция Гаэтано 77