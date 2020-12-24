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Гаттузо: «Кто-то думает, что мне остался месяц жизни, но я в норме»

сегодня, 03:48
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после ничьей с «Торино» (1:1) в 14-м туре Серии А рассказал о своём заболевании.

Последние 12 дней я был словно не в себе. Сейчас я хочу обратиться ко всем людям, особенно детям, которым не нравится то, что они видят перед собой в зеркале: жизнь прекрасна, примите все свои недостатки.

Игроки тоже переживали, видя меня таким, я знаю это, но я жив. У меня миастения уже 10 лет, и это третий раз, когда она так сильно обострилась. Но это пройдёт, и мой глаз снова вернётся в нормальное состояние.

Дело не только в том, что я плохо выгляжу. Это состояние заставляет вас чувствовать себя очень истощённым. Только такой сумасшедший человек, как я, продолжил бы [работать].

Но бывают вещи и похуже. Я знаю, некоторые уже предполагают, что мне остался месяц жизни, но могу вас заверить, я в норме.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:44
Сочуствую ему, здоровья...
ДСА
ДСА
сегодня в 04:14
Это кошмар так жить.
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