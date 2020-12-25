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Капитан «Иртыша» перешёл в «Оренбург»

сегодня, 12:21

Защитник «Иртыша» Александр Масловский перешёл в «Оренбург». Об этом сообщает официальный сайт омского клуба.

Капитан команды попрощался с болельщиками «Иртыша»:

Дорогие болельщики, вот и наступил тот день, когда приходится попрощаться с командой и с вами лично! Омск стал для меня родным городом, «Иртыш» стал для меня родной командой. В 2013 году, я пришёл сюда совсем молодым, без опыта игры на профессиональном уровне… А сейчас ухожу в рамках капитана команды.

Мне поступило предложение, от которого я мог конечно отказаться, но всё-таки принял иное решение. Решил попробовать свои силы в клубе, который ставит задачу выхода в РПЛ. Я уверен, что вы сможете понять и принять мой уход. Хочу попытаться «запрыгнуть» на ступеньку выше, и закрепится там, осуществив свою детскую мечту!

Я хотел бы поблагодарить всех за совместную работу и сказать отдельное спасибо всем ВАМ — каждому болельщику ,который переживает и поддерживает команду; руководству и учредителям клуба; тренерскому и административному штабам; всем игрокам команды; нашим докторам и массажистам; пресс-службе нашего клуба; всем сотрудникам нашего офиса; клубным водителям, а также всему персоналу, который нас окружал и помогал команде на стадионе и вне поля. Спасибо вам огромное за всё, что вы сделали и делаете для команды и для меня лично!

Расставаясь с вами, я хотел бы пожелать «Иртышу» дальнейшего процветания, побольше ярких побед и самое главное — сохранение прописки в ФНЛ! Я буду следить и переживать за команду! Верю и надеюсь, что через 3-4 года в городе появится настоящий большой футбольный стадион! Всех вас крепко обнимаю! До встречи на футбольных полях!

Ранее стало известно, что нападающий «Тобола» Сенин Себаи перейдёт в «Химки».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:17
Иртыш совсем ослабнет теперь.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:28
Большое событие произошло.
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