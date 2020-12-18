«Локомотив» объявил о трансфере полузащитника «Торпедо»

Полузащитник перешёл из «Торпедо» в «Локомотив». Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Берковский прокомментировал свой переход в «Локомотив»:

Сегодня очень радостный день в моей жизни. Переход в «Локомотив» – это возможность играть в настоящем топ-клубе. Я давно слежу за командой, а в этом году, когда переехал в Москву, ходил на матчи «Локо» в Лиге чемпионов. Я понимаю, что меня ждет много работы, все только начинается и многое еще нужно доказать, чтобы выйти на поле в футболке «Локомотива». Но я точно знаю, что сделаю все возможное, чтобы это случилось, и постараюсь принести пользу своей новой команде!