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«Локомотив» объявил о трансфере полузащитника «Торпедо»

вчера, 13:31

Полузащитник Илья Берковский перешёл из «Торпедо» в «Локомотив». Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Полузащитник Илья Берковский стал игроком «Локомотива». Илья подписал с нашим клубом контракт на 3,5 года и будет играть под 23-м номером.

Берковский прокомментировал свой переход в «Локомотив»:

Сегодня очень радостный день в моей жизни. Переход в «Локомотив» – это возможность играть в настоящем топ-клубе. Я давно слежу за командой, а в этом году, когда переехал в Москву, ходил на матчи «Локо» в Лиге чемпионов. Я понимаю, что меня ждет много работы, все только начинается и многое еще нужно доказать, чтобы выйти на поле в футболке «Локомотива». Но я точно знаю, что сделаю все возможное, чтобы это случилось, и постараюсь принести пользу своей новой команде!

«Локомотив» объявил о трансфере полузащитника «Торпедо»

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Tostao
Tostao
вчера в 14:31
Бла, Бла, Бла, бла, бла...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:20
Ничего не имею против этого парня, но возникает другой вопрос. Школа Локо одна из лучших в России, если не лучшая и если уж покупать молодых талантов, то только со 100% уверенностью в будущее.
А лучше конечно убрать, разорвать контракты, просто выгнать всех нападающих и купить пару готовых, опытных, забивных ребят.
Про изгнание Кикнадзе с Николичем я уже и не мечтаю.....
ДСА
ДСА
вчера в 13:57
Это ТОП-клуб скатывается все ниже и ниже.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:33
ЭТО УЖЕ ХОРОШО...
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