«Локомотив» объявил о трансфере полузащитника «Торпедо»

Полузащитник Илья Берковский перешёл из «Торпедо» в «Локомотив». Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».
Полузащитник Илья Берковский стал игроком «Локомотива». Илья подписал с нашим клубом контракт на 3,5 года и будет играть под 23-м номером.
Берковский прокомментировал свой переход в «Локомотив»:
Сегодня очень радостный день в моей жизни. Переход в «Локомотив» – это возможность играть в настоящем топ-клубе. Я давно слежу за командой, а в этом году, когда переехал в Москву, ходил на матчи «Локо» в Лиге чемпионов. Я понимаю, что меня ждет много работы, все только начинается и многое еще нужно доказать, чтобы выйти на поле в футболке «Локомотива». Но я точно знаю, что сделаю все возможное, чтобы это случилось, и постараюсь принести пользу своей новой команде!
А лучше конечно убрать, разорвать контракты, просто выгнать всех нападающих и купить пару готовых, опытных, забивных ребят.
Про изгнание Кикнадзе с Николичем я уже и не мечтаю.....
А лучше конечно убрать, разорвать контракты, просто выгнать всех нападающих и купить пару готовых, опытных, забивных ребят.
Про изгнание Кикнадзе с Николичем я уже и не мечтаю.....