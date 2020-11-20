«Уфа» объявила о подписании хорватского хавбека Мрзляка

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вчера, 16:48

Пресс-служба «Уфы» на официальном сайте объявила о подписании хорватского полузащитника .

27-летний футболист перешел в российский клуб бесплатно, присоединившись на правах свободного агента. Условия контракта с игроком не разглашаются.

Филип Мрзляк подписал контракт с ФК «Уфа»!



27-летний хорватский полузащитник перешел в нашу команду на правах свободного агента.https://t.co/pccUf2WxuV pic.twitter.com/8cbkBCgS0w — ФК УФА (@UfaFc) November 20, 2020

Недавно «Уфа» сделала бесплатным вход на два последних домашних матча этого года.