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«Уфа» объявила о подписании хорватского хавбека Мрзляка

вчера, 16:48

Пресс-служба «Уфы» на официальном сайте объявила о подписании хорватского полузащитника Филипа Мрзляка.

27-летний футболист перешел в российский клуб бесплатно, присоединившись на правах свободного агента. Условия контракта с игроком не разглашаются.

Недавно «Уфа» сделала бесплатным вход на два последних домашних матча этого года.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:09
Очередной никчёмный костолом, готовый играть за еду.
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:10
Для Уфы пойдет!
Faustello
Faustello
вчера в 18:03
В Башкирии и летом дубак, а зимой вааще тушите свет, а они Мрзляку купили...)))
ДСА
ДСА
вчера в 17:24
Хорошая фамилия для России.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:24
Толковые игроки свободными агентами не болтаются в разгар сезона...
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:18
Хорваты не дураки они своим миллионы платить не будут.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:14
Ну хоть что то. А то распродали всех перспективных , а новеньких отыскать не успели. Потому и такой плачевный результат. Посмотрим , насколько этот товарищ приживется в Уфе.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:06
Фамилия под зиму!
beefs
beefs
вчера в 17:05
ожидаем усиления команды...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:57
Очень хороший трансфер
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