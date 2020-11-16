Кокорин на лавке «Спартака», загадочный Вендел в «Зените». Разочаровывающие новички РПЛ

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сегодня, 21:31

«Соккер.ру» — о неоправданных ожиданиях.

Ключевое слово в этом разговоре — «пока». Не стану писать его сотню раз, но давайте сразу договоримся: все мы прекрасно понимаем, что сегодняшние неудачники завтра могут оказаться героями, тем более речь идет о новичках, каждому из которых нужно разное время на адаптацию в новой команде. Тем не менее от этих футболистов ждали здесь и сейчас ждали помощи или хотя бы намеков на грядущий прогресс, но пока все грустно.

Остон Урунов («Спартак») — 7 матчей, 1 гол

Шамиль Газизов рекламировал Урунова, как суперталантливого футболиста и будущую большую звезду, но Остон начал в «Спартаке» не с тренировок до седьмого пота, а с фотографий в дорогих брендованных вещах. На поле только один раз блеснул мастерством в кубковом матче с «Родиной», при этом занимает легионерскую вакансию в команде, где демонстрирует абсолютную неготовность пользоваться своими шансами.

Разве Урунов заставил о себе говорить после матча с «Зенитом», где ему посчастливилось сыграть с первых минут? Нет, причем он проигрывает конкуренцию такому же молодому, но гораздо более серьезному парню — Наилю Умярову. Узбекский полузащитник потерял связь с реальностью, скорее всего, он слишком рано попал в большой клуб. Не помогает «Спартаку» и подорвал развитие собственной карьеры.

Слободан Райкович («Локомотив») — 4 матча

Карьера Райковича в «Локомотиве» развивается несколько предсказуемо, не так ли? О том, что этот сербский защитник по прозвищу «Рэмбо» — большой чудак, было известно давно и из надежных источников, однако Марко Николич настоял на его трансфере. Более того, тренер рассказывал, какой Слободан сильный футболист и отличный парень, как он поможет «Локомотиву».

Может быть, в будущем так и случится, но пока травма Чорлуки обернулась катастрофой для «железнодорожников», а Райкович разве что не смеялся сумасшедшим смехом, подливая масла в полыхающие в обороне «Локо» пожары. Трудно не согласиться с характеристикой бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова:

Считаю, что он попал в «Локомотив» по какому-то большому недоразумению. Видно, что он не готов к уровню РПЛ — отсюда эти захваты, зацепы руками. Это не проблема дисциплины, это неумение. Первое — нехватка игрового тонуса, второе — возраст, третье — физические кондиции. Райкович не скоростной, он тихоход, очень слабо играет позиционно. Может быть, в ФНЛ он как-то был полезен, но и в этом я сомневаюсь.

Алексей Ионов («Краснодар») — 4 матча

Приобретение «Краснодаром» Ионова изначально выглядело очень и очень странно. Заплатили 3.5 миллиона евро за возрастного вингера, который никогда в жизни не играл в комбинационный футбол, который проповедуют «быки». В трех из четырех матчей с Ионовым на поле «Краснодар» проиграл, Алексей не отметился ни результативными действиями, ни сколь-либо полезной игрой. Все, как всегда: бежал туда, не знаю куда.

Трудно представить, что Ионов усилит команду Мурада Мусаева. Когда поправятся Вандерсон, Классон и Ари, российский вингер будет следить за игрой со скамейки запасных, с ним на поле «Краснодар» проигрывает. Так в чем сакральный смысл этой покупки? Допустим, расширение обоймы было необходимо, но от этого никакого проку, если добавлять к боевым патронам холостой.

Адольфо Гайч ( ЦСКА ) — 12 матчей, 1 гол

В феврале аргентинцу исполнится 22 года, так что это не совсем юный игрок, которому нужно подтирать сопли. Мощный парень ростом 190 сантиметров по прозвищу «Танк» на поле часто теряется и вообще здоровой напоминает аргентинский аналог Федора Чалова, с которым соперничает за место в центре атаки. Напоминает не по игровым характеристикам, а скорее по менталитету и вечной недосказанности. «Армейцам» бы взять Вагнера в учителя молодым форвардам, а пока от странной конкуренции Федора и Адольфо мало толку. К победам в РПЛ ЦСКА тащат Влашич, Акинфеев, Фернандес и Кучаев.

Франсуа Камано («Локомотив») — 11 матчей

Если за Райковича «Локомотив» хотя бы не платил, то приглашение Камано — это еще и финансовые потери. Бывшего товарища зенитовца Малкома по «Бордо» ярко рекламировали, и у действительно неплохая статистика за годы выступлений во Франции, при этом деградация началась еще в прошлом сезоне, который получился неудачным. Франсуа уже три месяца в «Локомотиве», и на сильного футболиста Камано не похож. Да и просто на футболиста похож не всегда.

Вендел («Зенит») — 6 матчей

Бразилец, похожий на индуса, приехал в «Зенит» на финише трансферного окна, так что времени на раскачку у него не было. Но раз уж купили под Лигу чемпионов, значит, ждали мгновенной отдачи, тем более Вендел обошелся в 20+ миллионов евро — топ-покупка по меркам РПЛ , которую может позволить себе только «Зенит». Геннадий Орлов сравнивает загадочного Вендела с не менее загадочным капитаном Немо, а мы отмечаем густой туман в глазах новичка «Зенита». Индивидуальный класс у парня довольно высокий, но Семаку придется попотеть, чтобы установить с Венделом контакт и встроить его в командную игру.

Александр Кокорин («Спартак») — 8 матчей, 1 гол

Самый не оправдавший из всех не оправдавших надежды — это Саша Кокорин. Летом его хотели подписать многие клубы, но форвард оказался в «Спартаке», чем очень гордился Шамиль Газизов. Увы, спустя три с половиной месяца больше гордиться нечем: Кокорин уже дважды оказывался в лазарете, он проигрывает конкуренцию Понсе, Ларссону и Соболеву, а почти каждый его выход на поле приносит разочарование. За три с половиной месяца в «Спартаке» Александр заработал около миллиона евро и забил только один гол. С пенальти в ворота «Химок».