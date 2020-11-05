Не только Малком не тащит. Дорогие трансферные промахи мешают РПЛ в Европе

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сегодня, 18:01

Даже «Спартак» пострадал, ведь не попал в Лигу Европы. Детали – на «Соккер.ру».

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин обратил внимание на еще одну грань сложного европейского сезона:

Чтобы солиднее выглядеть, есть простой и понятный способ – приобретение футболистов, чтобы исправить разницу в уровне чемпионатов. У «Зенита» есть проблема Малкома. Покупался для больших игр, его очень не хватало. В РПЛ , во многих матчах «Зенит» должен справляться и без него, но в Лиге чемпионов сложно.

Можно поспорить, играет ли Малком стабильно, чтобы победить «Брюгге», «Боруссию» Д и «Лацио», но оценим под таким углом клубы, что вышли в еврокубки в этом году. И еще один, кому по бюджету положено финишировать в первой пятерке. Также сознательно исключаем из списка «Ростов», дорогие трансферы – не их путь, за счет бюджета Карпин разницу в классе компенсировать не смог бы.

«Спартак»

Тедеско у вершины РПЛ , но Кононов подсунул ему команду, что заняла седьмое место и пропускает еврокубковый сезон. Но был бы «Спартак» готов к сражениям с «Боруссией» Д и «Лацио», «Севильей» и «Челси»? Вряд ли, и позицию легко доказать. Мало тех, кто тащит стабильно. Шюррле закончил карьеру, а не вывел «Спартак» в ЛЧ . Педро Рошу пытаются отдать за 6 млн евро, а взяли двое дороже, чтобы тащил «красно-белых» по левому флангу, как Промес справа. Еще один прокол — Тиль. А где у Тедеско проблемы? На позиции Гуса и Бакаева, а голландец отдан в аренду в Бундеслигу, где не играет.

«Динамо»

У москвичей долго не было денег, но ВТБ выделил финансирование, более того – подкинет еще 800 млн рублей. Частично средства пойдут на погашение разницы в курсе, ведь контракты привязаны к евро, а национальная валюта переживает не лучшие времена. Но в целом потратились при Хохлове знатно, на 43 млн евро. И если говорить о людях, что должны «делать разницу», то по стоимости это Моро, Филипп, Н’Жи и Шиманьски. И немец уехал в аренду, не вывел в группу ЛЕ . Одна из причин, почему команда с приличными показателями в защите – Шунин в форме для ЛЧ и Евро, не радует сейчас победами в группе.

ЦСКА

Идет загрузка новичков в заявку. И один из дорогих новобранцев, вроде Тиля и Филиппа, на полпути к аренде. Гайч может стать неудачным трансфером, особенно если агент ему рассказывает, что Адольфо заслуживает захватить футбольную Москву. Объективно аргентинец в плохой форме, то мазал, то терялся на поле. Забил в Лиге Европы, но Чалова из основы не выдавил. Добавьте травмированного Фукса и нестабильного Эджуке – получаете причины, почему «армейцы» не начали в Лиге Европы с двух побед. И это еще у них другие недешевые иностранцы хороши – Влашич и Фернандес (приехал как бразилец) тащат несколько сезонов подряд.

«Краснодар»

В этом случае сто раз повторяем, что сказываются травмы. Но стоп. Это вопрос к врачам и тренерам – профилактика повреждений важна. И разве Галицкий не платит резервистам, они не считаются? Сорокин с Кайо недавно были запасными, но должны играть качественно. А если говорим о недешевых легионерах, то Кабелла в порядке – мешают только травмы, а Вильена играет через раз. Куэва разочаровал, как и Спаич. «Быки» редко ставили на дорогих новичков. Но даже те, кто есть, не показали все, на что способны. Не хватает стабильных вожаков с железной волей – есть очередное обидное поражение в матче, где победа сама плыла в руки.

«Локомотив»

Особенность «железнодорожников» — мало дорогостоящих новичков. У москвичей огромные зарплаты, чем заманивали видных россиян и приличных иностранцев, но осечка с Буссуфа за 15 млн евро – единственный пример, когда «Локомотив» решился на большие разовые расходы. Приход Крыховяка за 12 млн евро себя полностью оправдал. Можно придраться разве что к переплате за Смолова – 9 млн евро, но Федор пришел через десять лет после Одемвинге, за которого заплатили на миллион больше. Так что «Локомотив» — живой пример, что попытки купить приличную игру в Европе в РПЛ не работают. И наоборот – Николичу не дали особо денег, в последний момент взяли лишь Зе Луиша, но в сложной группе показывают нормальный футбол. Должны выходить в плей-офф ЛЕ .

«Зенит»

Добрались до клуба, который уже пытался купить трансферами стабильные места в плей-офф ЛЧ , но при Халке не получилось. И не получается сейчас. В новом сезоне Малком, Азмун, Барриос, Вендел и Ловрен – пять из шести самых дорогих игроков в составе, не помогают Семаку побеждать в ЛЧ . Сергей Богданович вчера открыто пошел против гендира Медведева, когда заявил, что у «Лацио» не видит резервистов – намек, что у «орлов» все игроки под основу по классу, не как у «Зенита».

Почему привезли именно Малкома за 40 млн евро, хотя не заиграл в «Барселоне» и имел коварную травму, а не взяли троих Дугласов Сантосов по 13 млн евро каждый? Вопрос к руководству. И к новичкам. Почему Вендел, которому щедро оплачивают переезд в Санкт-Петербург, не пашет на тренировках до потери пульса, чтобы сразу тащить «Зенит»? Футболисты ведь не грудные дети. Самостоятельности нет, поэтому и вынужден ветеран Жирков постоянно играть. Не складывается у чемпионов с молодыми лидерами.

Всех объединяет одна беда?

Многие сделали разовые щедрые ставки, а звезды пока или уже не заиграли. Успехов Малкома, Тиля и Филиппа, или хотя бы Шюррле, Вендела и Гаича точно хватило бы для не постоянных, но разовых побед в еврокубках. Но раз недешевые игроки не окупают вложения – 11 игр подряд на групповом этапе без побед.

Скаутинг определяет результат. В России многим легионерам дают миллионы, условия подготовки, возможность себя проявить – Влашич, Кабелла, Нобоа, Кварацхелия подтвердят, играть никто не мешает. Но в Европе нет успехов. Непродуктивно кивать только на местных, забывая, что в топ-5 легионеры со всего мира – опора.

Месси не испанец, Роналду не говорит на итальянском языке, а Левандовски не немец. Но легионеры топ-5 впечатляют. Причем не всегда стоят дорого. А профессиональные игроки, попавшие в РПЛ , бросают играть. Тренерам пора быть строже, растерянность Семака и Мусаева не спасает в ЛЧ . А вот недовольство Николича, который публично раскритиковал команду за поражение в РПЛ , помогло с «Атлетико».

Так что Игонин прав. Упомянули многих, кто должен спасать в 2020-м в Европе, но не делает этого. Вот почему человек с опытом Ловрена в перерыве матча не переобулся, увидев, что неправильно подобраны шипы? Хотя и без падений Деян совершал с «Брюгге» и в Дортмунде ошибки в защите. А мог играть лучше, ведь два-три мощных футболиста всегда перевернут сезон для любой команды РПЛ .

Деньги часто заплачены, но успешных лидеров не хватает многим клубам. И эта серия несчастливых совпадений отражена на табло в еврокубках.