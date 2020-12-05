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«Зенит» улучшат точечные трансферы. Нужны созидатели, но есть преграда

05 декабря 2020, 21:45
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«Соккер.ру» напоминает, что и выбор тренера – селекция.

Угадать с трансфером тренера сложнее всего

Эту задачу отложат до лета, особенно если «Динамо» и «Спартак» проиграют Семаку вслед за «Уралом». Как знаете, даже известные Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини имели за душой грехи в РПЛ с «Зенитом». А у Семака два титула, лишь на один меньше, чем у Слуцкого. Леонид Викторович сто раз порывался в отставку из ЦСКА, так что «увольнения» Сергея Богдановича вполне себе продолжение чемпионской традиции. Замену тренеру присматривают, ведь изнутри клуба лучше видно, «поплыл» ли Семак. Но кто зимой пойдет в команду со средним возрастом 27 лет? Только бестолковый тренер, а лучший попросит о бюджете на трансферы и о времени.

- Санкт-Петербург не находится на необитаемом острове без тренеров. Из действующих наставников РПЛ в «Зенит» могут в теории пригласить Слуцкого и Федотова. Или Карпина – если нужно веселье;

- из иностранцев можно пойти за Вальверде, Спаллетти и Марселино. Не худшие варианты, хотя последний может найти себе интересную работу в топ-5. Но Семак тремя победами в РПЛ может закрыть вопрос о наставнике до лета.

Проще всего найти результативного форварда

Дзюба и Азмун могут дома уничтожить «Урал» (0 побед в 21 игре против «Зенита»), но нужен джокер со скамейки в центре атаки в сложных матчах. Впереди хватает важных встреч, нужно готовиться к следующему сезону еврокубков заранее, а не как прошлой осенью. Дзюба не становится моложе, Азмун – стабильнее. Плюс Малком и Вандел – пока деньги на ветер. В команде, где форвард резерва – хавбек Ерохин, нужен парень с точным ударом на лавку.

- олимпийский чемпион Дуглас Сантос приехал из «Гамбурга», что играл во второй лиге. Середняк Бундеслиги «Штутгарт» может подсобить «Зениту», если их аргентинец Николас Гонсалес приедет и заиграет;

- смущает лишь, что все бросились использовать «Зенит» и турецкие клубы, чтобы найти новую работу. Помним слухи о возвращении Халка. И за Гонсалеса – запасного в «Штутгарте», просят большие деньги, а «Зениту» уже нельзя ошибаться.

Зимой пригодятся волевые аренды не в «Сочи»

А вот и преграда. Не забывайте, сколько у «Зенита» легионеров – восемь. Чтобы найти иностранного новичка, необходимо попрощаться с одним, а лучше двумя игроками. Если Семак не видит Малкома в основе, какой смысл мордовать человека? Возможно, бразилец вырастет в цене, если заиграет в аренде. Умнее, чем держать на лавке, обвалив цену к нулю. Также пора понять, нужны ли Дриусси и Вендел тренеру Семаку? Если нет, то нужны аренды зимой и тогда можно подписать новичков.

- лимит на легионеров, который одобрил бывший генеральный директор «Зенита», стал палкой в колесах его любимого клуба. А «Зенит» на внутреннем рынке никого не найдет, кроме Антона Миранчука;

- держать на лавке ценных игроков дорого. Не забыли, что Эрнани, Ригони, Маммана, Мевля, Краневиттер, Джорджевич, Нобоа и Мак приходили, чтобы усилить «Зенит», но задачу не выполнили.

Урок надо усвоить и отдавать лучших вовремя

Помните историю перехода Аршавина в «Арсенал»? Если нет, то узнайте подробности. Давно понятно, что «Зенит» не из тех, кто умеет делиться. Следовательно, пересиживают лучшие игроки, не появляется вовремя свежая кровь. Исключения редкие. Зато именно зимняя кампания прошлого года сделала чемпионами. Зашли трансферы Азмуна, Ракицкого и Барриоса, а также перевод резервиста Оздоева в основу. Пример смелой, своевременной и спасительной селекции. Вот только дальше не хватило уходов «на повышение».

- многие не учитывают, что «Зенит» передержал игроков, и это тоже может быть причиной неудачи в Лиге чемпионов. У Семака один состав и нет понятия карьерного трамплина, а нет смысла прогрессировать – нет побед в ЛЧ;

- если бы Дзюба уехал в «Тоттенхэм» в аренду, Азмун – в «Наполи», Барриос – в «Севилью», а Дриусси – в «Рому», то получили бы довольного Артема и троих новичков вовремя. А еще хорошие деньги на качественное усиление. Нужно течение, а не болото.

Пора определить ответственного за селекцию

Не видно вертикали власти. Миллер принимает решения по конкретным игрокам? Вряд ли, не его уровень. Медведев разбирается в футболе? No comment. И да, хоккей – другой вид спорта. Рибалта виноват в двух четвертых местах «Зенита» в ЛЧ? Вряд ли лично, в его дела вмешивались. И где в схеме тренер? Обсуждали ли с Семаком переходы Малкома и Вендела? По версии Рибалты – да, но у тренера может быть своя правда. Привезли ли того хавбека, которого наставник вел и просил? Де Пауль сорвался, этого никто не скрывает. Лишились подстраховки справа в защите. К Дриусси привезли еще одного похожего по нестабильности Малкома. Неожиданные для соперника созидатели нужны. Но кто их найдет?

- если Рибалта не хочет работать на «Зенит» — нет смысла держать его на большой зарплате без полномочий. Медведев не справляется – пусть сидит в VIP-ложе рядом с Фурсенко;

- пора бы Илюхиной выйти из тени и четко озвучить, кто в «Зените» за что отвечает. Семак ведь столько раз пнул непосредственных руководителей, объясняя второе четвертое место в ЛЧ и 7 осечек в 17 матчах в РПЛ, что боссам несолидно отмалчиваться.

Неудачи Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини научили, что бездействие еще хуже, чем ошибки с трансферами или тактикой. Если «Зенит» попытается вытащить сезон без единого трансфера в январе – догадываемся, чем все завершится. Но у чемпионов России есть помощники — миллионы евро.

Официальные расходы в прошлом сезоне – 165 млн, а доходы – 194. И понятно, что их тратят прямо сейчас. Надо продолжать давить в РПЛ деньгами, это чемпионский аргумент «Зенита». Ведь как раз и критикуют обычно за несоответствие вложений и результатов.

Конечно же, когда у «Брюгге» рекордный бюджет 90 млн евро один раз в истории, а у «Зенита» в два раза выше годами, то не стоило дважды проигрывать бельгийцам. Разгром «Урала» не запутает Семака. Тренер знает, что «Динамо» и «Спартак» сложнее и сильнее. Но и их могут переиграть дома.

Затем добавят парочку новичков, отдохнут зимой и на опыте в третий раз подряд станут чемпионами, чего в чемпионате России не было с 2001 года? Не исключено. Но важно учесть все, что сказано выше. Если плыть по течению, делая вид, что осечек нет – петербуржцы будут побеждать через раз и только самых удобных соперников.

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pomor45
pomor45 ответ yasukuni (раскрыть)
06 декабря в 15:44
Если уж обвинять во вранье, то не меня а международные консалтинговые компании. Например, в мире есть международная консалтинговая сеть компаний Deloitte - составляет рейтинг самых богатых футбольных клубов мира. Основные параметры: 1. Выручка от проведения матчей; 2. Выручка от продажи прав на теле права; 3. Коммерческая выручка. Материалы за сезон 2015-2016г.г. МЮ - лидер, хотя громких титулов нет ни в АПЛ, ни в ЛЧ. Зенит - единственный, чья отчётность представлена в Европе. Вот их сравнительные показатели с МЮ по каждому параметру (данные Зенита приведены в скобках): МЮ - 1. 137.5 млн. евро, 20%, позиция в рейтинге - 1 ( Зенит - 10.3 млн.евро, 5%, поз в рейтинге - 20); 2. МЮ - 187.7, 21%, позиция - 1 (Зенит - 40.4, 21%, позиция - 20); 3. МЮ - 363.8, 53%, позиция - 1 (Зенит -145.8, 74%, позиция - 9). МЮ - 50 спонсоров; Зенит - 17 спонсоров. Самое любопытное, что выручка достигается главным образом за счёт индустрии развлечений вокруг футбола, а не самого футбола. Из остальных упоминаются Спартак и Локомотив с указанием, что отчётности по чистой прибыли нет, а остальная сильно урезана. ЦСКА не упоминается совсем по причине отсутствия каких-либо данных. Самый тёмный в Европе клуб.
Другой международный источник:
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила «Зенит» и «Краснодар» в топ-100 лучших клубов мира за прошлый год.
По итогам 2019 года команда из Санкт-Петербурга оказалась на 98-м месте рейтинга организации, набрав 133 очка. Эту позицию «Зенит» делит с клубом «Аполлон» с Кипра.
«Краснодар» набрал в рейтинге 132,5 очка и занимает 100-ю строчку. Московский «Локомотив» оказался 171-м (104 балла), ЦСКА — 216-м (90,5), «Спартак» — 263-м (78,5), тульский «Арсенал» — 339-м (67,5), «Урал» — 358-м (65), «Ростов» — 373-м (63,5).
Лидерство в рейтинге клубов захватил победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль», набравший 316 баллов. Далее расположились «Барселона» и «Манчестер Сити.
Ещё один источник:
«Зенит» занял 28-е место в списке лучших клубов Европы по версии Gracenote
30 июля 2020, 20:39
Четыре российских клуба вошли в топ-100 рейтинга ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index по окончании сезона-2019/2020, составленного агентством Gracenote.
Лучшим клубом России признан «Зенит» — 28-е место. «Локомотив» занял 49-е место, «Краснодар» — 62-е, ЦСКА — на 69-м месте.
Лидером рейтинга стала мюнхенская «Бавария». В тройке оказались «Ливерпуль» и «Барселона».
Gracenote при составлении рейтинга учитывает результаты команд за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и Кубках, в отличие от рейтинга УЕФА. При этом наибольший вес имеют результаты последнего сезона. Количество очков в рейтинге зависит от множества показателей, включая и такой, как разрыв в рейтинге между командами, играющими между собой.
И ещё один:
мериканская аналитическая компания FiveThreeEight опубликовала обновленный международный рейтинг футбольных клубов. Петербургский футбольный клуб «Зенит» занял в нем 23-е место с 78-ю баллами Soccer Power Index.
Самым сильным клубом мира стал «Манчестер Сити» (95,6 балла). На втором месте расположилась мюнхенская «Бавария» (94,4 балла). Третьим оказался «Ливерпуль» (91,1 балла).
«Зенит» стал единственным представителем Российской премьер-лиги (РПЛ) в топ-50 рейтинга. Что касается остальных российских клубов, то «Краснодар» находится на 82-м месте, ЦСКА — 83-й, «Локомотив» — 100-й, а московский «Спартак» занимает 151-ю строчку.
Полагаю этого достаточно и оснований им не верить у меня нет.

От себя добавлю:
Данные по продажам билетов взяты по данным с Петровского - свежие с Газпром-арены уже в разы выше. Отрадно также то, что Зенит, поддерживая европейский тренд наращивания выручки, пошёл по пути создания вокруг нового МФК развитого развлекательного комплекса, что уже приносит свои результаты. Люди пошли семьями: кто на футбол, а кто рядом с ним, смотря по интересам. Разок, другой сходят рядом, а потом и на футбол заглянут. Поначалу на статусные матчи, а затем и почаще. Много билетов раздаются бесплатно - это правда, но не только с целью популяризации футбола, а и для доходов от рекламы и телеправ, которые напрямую зависят от посещаемости и по объёму существенно превосходят доходы от продажи билетов. В целом, могу утверждать, что Зенит стремится развиваться в тренде самых успешных в финансовом отношении европейских клубов и это обязательно принесёт сначала финансовый успех, а затем и высокие спортивные европейские титулы. Требуется время и терпение.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
06 декабря в 15:16
Лимит надо отменять!!!
yasukuni
yasukuni ответ pomor45 (раскрыть)
06 декабря в 14:12
Причем тут голубые бакланы? Они хоть три копейки заработали?! Отгрохали стадион за деньги госбюджета, арендовали его за ОДНИ РУПЬ в год - это называется заработали?! Как сказал дедушка Крылдов: Послушай, ври, да знай же меру!!!
pomor45
pomor45 ответ Аксинья (раскрыть)
06 декабря в 14:04
Напрасно иронизируешь. По крайней мере, футбол, который исповедует Карпин, Зениту подойдёт, потому что в части постановки атаки он сильнее Семака. Другое дело, что в воспитательном плане он являет собой не лучший пример - скандалист и интриган - но в Зените, может статься, если пойдут успехи, эти качества ему не потребуются.
pomor45
pomor45
06 декабря в 13:58
Хорошо, можно согласится, что Зенит, побыв в течение 9 лет лидером по добыче евроочков, на10-й и 11-й свалился. Это факт. Но, где те, кто подхватит лидерство и потянет Россию в рейтинге УЕФА?. Зенит можно гнобить за недостатки, даже надо - ему же впрок, но на место провалившегося лидера должен приходить другой. Так сказать принять эстафету, а его нет и не предвидится. В этом и вся проблема. Упадок во всём российском футболе ещё больше, чем в Зените. Главная причина этого упадка в неумении клубов зарабатывать деньги на собственное существование. Эти так называемые профессионалы по сути любители, которые не могут жить без бюджетных денег. Понятно, что без бюджетных вливаний такой "профессиональный" футбол умрёт, но сделать это в конце концов придётся, поэтому чем раньше начнём, тем быстрее наступит оздоровление. Думаю, что сделать это следует поэтапно: сначала исключить финансирование профессиональных клубов из региональных бюджетов, как кормушку для коррумпированных чиновников и руководства клубов, а затем и финансирование из всех источников, имеющих государственный капитал. Придётся ряд лет довольствоваться чисто любительским футболом? А как же иначе? Иначе так и будем наблюдать "успехи" этих любителей, называющих себя профессионалами для того, чтобы хорошо жить на бюджетные средства. В заключение выражу мнение, что в этом переходе, лучше всех будет опять же поносимый всеми Зенит, потому что по признанию международных консалтинговых фирм в России он лучше всех умеет зарабатывать на коммерческих доходах - меньше, чем должен зарабатывать настоящий профессиональный клуб среднего европейского уровня, но больше всех остальных в РПЛ. По крайней мере, проблем нынешнего Тамбова и судьбы уже почивших он сумеет избежать. Более того, в РПЛ позиции Зенита в этой системе будут ещё прочнее, чем сейчас. В Европе, конечно, ослабнут капитально, что скажется на евродохадах, но они и сейчас тают с каждым годом и скоро практически будут ограничены бонусами УЕФА за выход в ЛЧ. Эти бонусы со следующего года фактически будут получать за выход напрямую с первого места в РПЛ и со второго через квалификацию. Так вот, у Зенита шансы стать чемпионом РПЛ в условиях отсутствия бюджетного финансирования за счёт собственных доходов будут большими до тех пор, пока остальные не научатся зарабатывать на коммерческих доходах столько же, как и Зенит. Пока же, все клубы, кроме Зенита, зарабатывают главным образом на продаже своих лучших игроков, в т.ч. и тому же Зениту, а это их сильно ослабляет, потому то купить равноценную замену значит истратить заработанное, а добавить, чтобы купить игрока сильнее денег не будет. Какой же выход? Опора на собственных воспитанников? Так это и требуется для оздоровления. Путь далёкий, но надёжный.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
06 декабря в 11:09
Все эти рассуждения основаны на далеко не твердом факте дальнейшего безудержного вливания Газпромом денег в эту бездонную бочку. Представьте себе, что в нынешних условиях, более чем реально, перекрытие этого канала расходов бюджетных средств. И все эти рассуждения оказываются никому не нужными. С учетом проблем бюджета и нашей экономики более чем вероятно изменение подхода государства к финансированию профессионального футбола. Вот тогда и порассуждаем.
yasukuni
yasukuni
06 декабря в 11:03
    yasukuni
    yasukuni
    06 декабря в 10:11, ред.
    Не думаю. Скорее типичный командно-административный матч. В прошло туре РПЛ евроонанисты вчетвером забили НОЛЬ голов, интересно, сколько в этом туре настучат? Пятнадцать? Двадцать Или еще больше?! Но Дюков назовет это честной спортивной борьбой. Уверен, ему плевать на тех же быков и коней, но СВОЮ 63 он прикроет любой ценой.
    particular
    particular
    06 декабря в 09:46
    Бестолково тратят многие, но Зенит достиг в этом бесподобия... Надутые амбиции и раздутые расходы, вряд ли, примут оптимизацию и рационализм как спасение...
    НОЖ
    НОЖ
    06 декабря в 09:38
      ekliziast
      ekliziast ответ yasukuni (раскрыть)
      06 декабря в 09:21
      Урал матч не сливали , они его продали , причём дорого.
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
      06 декабря в 09:01
      В нашем футболе системный сбой, все провалились в Европе. Был бы один Зенит, можно было бы рассуждать о его проблемах. Они конечно есть, без проблемно только на кладбище, да и то ... .
      Зенит конечно будет решать свои проблемы, но для меня важно, как футбольные власти отреагируют системно. От этого зависит как в следующем году будет выглядеть наш футбол на фоне остальных.
      А пока осталась одна забава, по хихикать над соседями по таблице и верить что всё пройдёт.
      d_fincher
      d_fincher
      06 декабря в 07:44, ред.
      Трудно поверить, что я опять читаю на Соккере, что Зенит станет лучше, надо только подождать. Мда. Разве не каждый раз одно и то же?
      yasukuni
      yasukuni ответ shlomo (раскрыть)
      06 декабря в 06:01, ред.
      Как что?! Дюков!!!

      Я же предсказывал, что он распорядился евроонанистов в ближайшем туре отмазать по полной. Иначе он со своей РПЛ законченным козлом выглядит. Я совершенно не удивлюсь, если тот же Урал получил прямой ПРИКАЗ слить матч.

      Трем кривоногим это обеспечили, сегодня Химки под асфальтовый каток отправят. И снова завизжат: Ай да мы!!!
      kingoffam
      kingoffam
      06 декабря в 02:33
      Конечно нужно больше денег!Кто бы сомневался.
      Аксинья
      Аксинья
      06 декабря в 01:51
      Валера Карпин в Зенит - ржу не могу...Да ему через пару недель укажут на дверь, пардон, вернее он ею сам хлопнет))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      05 декабря в 23:14
      Очень надеюсь, что в сборную тура никто из питерцев, армейцев, паровозов не попадет. Ведь они опозорили страну.

      Удачи питерцам с селекцией, и уберите фармы, иначе любая селекция расслабится
      Artem Grunis
      Artem Grunis
      05 декабря в 22:52
      Можно для Зенита персональный лимит одобрить. Достояние ж, че.
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      05 декабря в 22:24, ред.
      Про болото прям понравилось, а то комментаторы сегодня в трансляции так перлами сыпали,что Гена Орлов отдыхает.
      shlomo
      shlomo
      05 декабря в 21:54
      Даже и не знаю, что Зени сейчас поможет
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