«Зенит» улучшат точечные трансферы. Нужны созидатели, но есть преграда

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05 декабря 2020, 21:45

«Соккер.ру» напоминает, что и выбор тренера – селекция.

Угадать с трансфером тренера сложнее всего

Эту задачу отложат до лета, особенно если «Динамо» и «Спартак» проиграют Семаку вслед за «Уралом». Как знаете, даже известные Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини имели за душой грехи в РПЛ с «Зенитом». А у Семака два титула, лишь на один меньше, чем у Слуцкого. Леонид Викторович сто раз порывался в отставку из ЦСКА , так что «увольнения» Сергея Богдановича вполне себе продолжение чемпионской традиции. Замену тренеру присматривают, ведь изнутри клуба лучше видно, «поплыл» ли Семак. Но кто зимой пойдет в команду со средним возрастом 27 лет? Только бестолковый тренер, а лучший попросит о бюджете на трансферы и о времени.

- Санкт-Петербург не находится на необитаемом острове без тренеров. Из действующих наставников РПЛ в «Зенит» могут в теории пригласить Слуцкого и Федотова. Или Карпина – если нужно веселье;

- из иностранцев можно пойти за Вальверде, Спаллетти и Марселино. Не худшие варианты, хотя последний может найти себе интересную работу в топ-5. Но Семак тремя победами в РПЛ может закрыть вопрос о наставнике до лета.

Проще всего найти результативного форварда

Дзюба и Азмун могут дома уничтожить «Урал» (0 побед в 21 игре против «Зенита»), но нужен джокер со скамейки в центре атаки в сложных матчах. Впереди хватает важных встреч, нужно готовиться к следующему сезону еврокубков заранее, а не как прошлой осенью. Дзюба не становится моложе, Азмун – стабильнее. Плюс Малком и Вандел – пока деньги на ветер. В команде, где форвард резерва – хавбек Ерохин, нужен парень с точным ударом на лавку.

- олимпийский чемпион Дуглас Сантос приехал из «Гамбурга», что играл во второй лиге. Середняк Бундеслиги «Штутгарт» может подсобить «Зениту», если их аргентинец Николас Гонсалес приедет и заиграет;

- смущает лишь, что все бросились использовать «Зенит» и турецкие клубы, чтобы найти новую работу. Помним слухи о возвращении Халка. И за Гонсалеса – запасного в «Штутгарте», просят большие деньги, а «Зениту» уже нельзя ошибаться.

Зимой пригодятся волевые аренды не в «Сочи»

А вот и преграда. Не забывайте, сколько у «Зенита» легионеров – восемь. Чтобы найти иностранного новичка, необходимо попрощаться с одним, а лучше двумя игроками. Если Семак не видит Малкома в основе, какой смысл мордовать человека? Возможно, бразилец вырастет в цене, если заиграет в аренде. Умнее, чем держать на лавке, обвалив цену к нулю. Также пора понять, нужны ли Дриусси и Вендел тренеру Семаку? Если нет, то нужны аренды зимой и тогда можно подписать новичков.

- лимит на легионеров, который одобрил бывший генеральный директор «Зенита», стал палкой в колесах его любимого клуба. А «Зенит» на внутреннем рынке никого не найдет, кроме Антона Миранчука;

- держать на лавке ценных игроков дорого. Не забыли, что Эрнани, Ригони, Маммана, Мевля, Краневиттер, Джорджевич, Нобоа и Мак приходили, чтобы усилить «Зенит», но задачу не выполнили.

Урок надо усвоить и отдавать лучших вовремя

Помните историю перехода Аршавина в «Арсенал»? Если нет, то узнайте подробности. Давно понятно, что «Зенит» не из тех, кто умеет делиться. Следовательно, пересиживают лучшие игроки, не появляется вовремя свежая кровь. Исключения редкие. Зато именно зимняя кампания прошлого года сделала чемпионами. Зашли трансферы Азмуна, Ракицкого и Барриоса, а также перевод резервиста Оздоева в основу. Пример смелой, своевременной и спасительной селекции. Вот только дальше не хватило уходов «на повышение».

- многие не учитывают, что «Зенит» передержал игроков, и это тоже может быть причиной неудачи в Лиге чемпионов. У Семака один состав и нет понятия карьерного трамплина, а нет смысла прогрессировать – нет побед в ЛЧ ;

- если бы Дзюба уехал в «Тоттенхэм» в аренду, Азмун – в «Наполи», Барриос – в «Севилью», а Дриусси – в «Рому», то получили бы довольного Артема и троих новичков вовремя. А еще хорошие деньги на качественное усиление. Нужно течение, а не болото.

Пора определить ответственного за селекцию

Не видно вертикали власти. Миллер принимает решения по конкретным игрокам? Вряд ли, не его уровень. Медведев разбирается в футболе? No comment. И да, хоккей – другой вид спорта. Рибалта виноват в двух четвертых местах «Зенита» в ЛЧ ? Вряд ли лично, в его дела вмешивались. И где в схеме тренер? Обсуждали ли с Семаком переходы Малкома и Вендела? По версии Рибалты – да, но у тренера может быть своя правда. Привезли ли того хавбека, которого наставник вел и просил? Де Пауль сорвался, этого никто не скрывает. Лишились подстраховки справа в защите. К Дриусси привезли еще одного похожего по нестабильности Малкома. Неожиданные для соперника созидатели нужны. Но кто их найдет?

- если Рибалта не хочет работать на «Зенит» — нет смысла держать его на большой зарплате без полномочий. Медведев не справляется – пусть сидит в VIP-ложе рядом с Фурсенко;

- пора бы Илюхиной выйти из тени и четко озвучить, кто в «Зените» за что отвечает. Семак ведь столько раз пнул непосредственных руководителей, объясняя второе четвертое место в ЛЧ и 7 осечек в 17 матчах в РПЛ , что боссам несолидно отмалчиваться.

Неудачи Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини научили, что бездействие еще хуже, чем ошибки с трансферами или тактикой. Если «Зенит» попытается вытащить сезон без единого трансфера в январе – догадываемся, чем все завершится. Но у чемпионов России есть помощники — миллионы евро.

Официальные расходы в прошлом сезоне – 165 млн, а доходы – 194. И понятно, что их тратят прямо сейчас. Надо продолжать давить в РПЛ деньгами, это чемпионский аргумент «Зенита». Ведь как раз и критикуют обычно за несоответствие вложений и результатов.

Конечно же, когда у «Брюгге» рекордный бюджет 90 млн евро один раз в истории, а у «Зенита» в два раза выше годами, то не стоило дважды проигрывать бельгийцам. Разгром «Урала» не запутает Семака. Тренер знает, что «Динамо» и «Спартак» сложнее и сильнее. Но и их могут переиграть дома.

Затем добавят парочку новичков, отдохнут зимой и на опыте в третий раз подряд станут чемпионами, чего в чемпионате России не было с 2001 года? Не исключено. Но важно учесть все, что сказано выше. Если плыть по течению, делая вид, что осечек нет – петербуржцы будут побеждать через раз и только самых удобных соперников.