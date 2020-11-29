Парадокс «Ростова»: потерять 30 футболистов основы за 4 года и оставаться в лидерах

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29 ноября 2020, 15:00

Комплименты Карпину и Рыскину, подтверждение сомнительного уровня РПЛ .

Разгромив «Динамо» субботним вечером, «Ростов» ворвался в промежуточную призовую тройку РПЛ , где может задержаться по итогам 16-ти туров, если «Спартак» сегодня огорчит своих болельщиков. После распродажи, которую устроили «желто-синие» в прошедшее трансферное окно, трудно было поверить, что Валерию Карпину удастся удержать команду в первой пятерке, но «Ростову» удалось перестроиться на ходу и остаться грозной силой.

Нужно сказать, что ростовчане теряют лидеров каждый год, но при этом планку держат высоко. Скатились в середину таблицы только после расставания с Бердыевым и до того, как Карпин и Рыскин выстроили текущий проект, который не дает сбоев, несмотря на регулярные кадровые потери.

В первую очередь, нужно говорить о классной работе спортивного сектора «Ростова», но успешность «желто-синих» подчеркивает также и особенности нашего чемпионата: в среде с высокой конкуренцией даже гениальные менеджеры не смогли бы проделать такой трюк. Реальность РПЛ — кривое зеркало, особенностями которого на берегах Дона умело пользуются.

Фактически у «Ростова» уже четвертая команда за четыре последних года. И это не мешает бороться за высокие места. Давайте посчитаем футболистов из стартового состава, которые покинули «Ростов» с 2016 года, точка отсчета — завоевание «серебра» РПЛ под руководством Курбана Бердыева. И конечно, в конце еще подсчитаем выручку с продаж, ведь «желто-синие» уверенно зарабатывают не только турнирные очки, но и деньги.

Потери «Ростова» с 2016 года. Только важные футболисты

2016 год

1. Баштуш — перешел в «Лацио» за 5 млн евро

Одна из самых дорогих продаж «Ростова» времен Бердыева. Анголезец провел в Риме четыре сезона (94 матча, 9 голов), а в прошедшее трансферное окно перебрался в Саудовскую Аравию.

2. Иван Новосельцев — перешел в «Зенит» за 8 млн рублей

После сезона, в котором «Ростов» финишировал на второй строчке, Новосельцев высоко котировался на рынке и должен был принести в казну «желто-синих» не меньше, чем Баштуш. Но официально Иван ушел за смешную компенсацию.

3. Тимофей Маргасов — ушел в «Крылья Советов» свободным агентом

У Маргасова 25 матчей за «Ростов» РПЛ -2015/16.

4. Гуелор Канга — ушел в «Црвену Звезду»

Габонец с непростым характером часто был в основе в «серебряном» сезоне, забил 2 гола и сделал 3 ассиста, но Лиги чемпионов не дождался и уехал играть в футбол в Сербию.

2017 год

5. Миха Мевля — перешел в «Зенит» за 8 млн евро

Этот защитник перебрался в Санкт-Петербург за солидную компенсацию, однако прописаться в «Зените» всерьез и надолго не смог, зато сейчас весьма успешно выступает за «Сочи» вместе с Новосельцевым и другими экс-футболистами «Ростова».

6. Павел Могилевец — перешел в «Рубин» за 2 млн рублей

«Ростов» выкупил контракт Могилевца у «Зенита» за 700 тысяч евро, а через год продал «Рубину» за 2 млн. Неплохой бизнес.

7. Денис Терентьев — перешел в «Зенит» за 2 млн евро

В прошедшее трансферное окно «Ростов» заплатил за возвращение Дениса 300 тысяч евро.

8. Дмитрий Полоз — перешел в «Зенит» как свободный агент

Автор хет-трика в ворота «Динамо» вернулся в «Ростов» транзитом через «Сочи». На момент расставания это была ощутимая потеря, ведь Полоз был частью больших успехов «Ростова» при Бердыеве, забивал в Лиге чемпионов в ворота «Баварии» и ПСВ .

9. Александр Ерохин — перешел в «Зенит» как свободный агент

Редкий из многочисленных футболистов «Ростова», перешедших в тот период в «Зенит», кому удалось закрепиться в составе «сине-бело-голубых». Ерохин до сих пор играет в Санкт-Петербурге.

10. Сесар Навас — перешел в «Рубин» как свободный агент

11. Сердар Азмун — перешел в «Рубин» как свободный агент

12. Сослан Джанаев — перешел в «Рубин» как свободный агент

13. Федор Кудряшов — перешел в «Рубин» как свободный агент

14. Владимир Гранат — перешел в «Рубин» как свободный агент

Курбан Бердыев вернулся в «Рубин», а вместе с ним отправилась в Казань группа ведущих футболистов «Ростова», в том числе столп обороны и один из лучших защитников РПЛ Сесар Навас. Азмун, Джанаев, Кудряшов и Гранат тоже поучаствовали в том «Великом исходе» из Ростова-на-Дону в Казань. Все они были важными игроками для «желто-синих».

15. Кристиан Нобоа — перешел в «Зенит» как свободный агент

Нобоа тоже мог вернуться в «Рубин», где он начал свой путь в российском футболе, но не смог устоять перед предложением «Зенита». Впрочем, Кристиан Нобоа доедет и до Казани в 2018 году, когда присоединится к команде Бердыева на правах аренды.

16. Александр Бухаров — перешел в «Рубин» как свободный агент

Пусть через полугодичную паузу в карьере, но тоже оказался в «Рубине».

2018 год

17. Дмитрий Скопинцев — перешел в «Краснодар» за 4.4 млн евро

18. Сверрир Ингасон — перешел в ПАОК за 4 млн евро

19. Аяз Гулиев — перешел в «Спартак» за 1 млн евро

Первые потери «Ростова» при Карпине. В первом полноценном сезоне Валерия Георгиевича «желто-синие» играли по схеме 5-3-2, а Скопинцев, Ингасон и Гулиев были в железной основе. Все трое ушли в середине сезона и принесли ощутимую сумму в казну. Той же зимой «Ростов» подписал Зайнутдитова, Глебова, потратив на них около 2 млн евро. Еременко, Попов и Чернов пришли свободными агентами.

2019 год

20. Тимофей Калачев — завершил карьеру

21. Александр Гацкан — перешел в «Крылья Советов» как свободный агент

В прошлом году «Ростов» с разницей в пару месяцев потерял многолетних лидеров. Калачева и Гацкана нельзя не упомянуть среди потерь, ведь они определяли не только лицо, но и характер команды.

22. Сергей Паршивлюк — перешел в «Динамо» как свободный агент

В обратном направлении проследовал Алексей Козлов. Как думаете, кто выиграл от этого обмена?

23. Мацей Вилюш — перешел в «Урал» как свободный агент

Польский защитник был основным в команде Карпина, но Мацей не сумел вернуться на прежний уровень после разрыва крестообразных связок. Как ни крути, это тоже потеря.

24. Рагнар Сигурдссон — перешел в «Копенгаген» как свободный агент

Ведущий защитник и капитан команды при максимально странных обстоятельствах покинул команду прошлой зимой. Говорили о внезапной утрате мотивации и даже проблемах с алкоголем.

2020 год

25. Элдор Шомуродов — перешел в «Дженоа» за 7.5 млн евро

26. Алексей Ионов — перешел в «Краснодар» за 3.5 млн евро

27. Евгений Чернов — перешел в «Краснодар» за 3 млн евро

28. Бактиер Зайнутдинов — перешел в ЦСКА за 2 млн евро

29. Ивелин Попов — перешел в «Сочи» как свободный агент

30. Дмитрий Чистяков — перешел в «Зенит» на правах аренды за 400 тысяч евро

Аналогичным по концентрации потерь был только период, когда Курбан Бердыев увел за собой большую группу футболистов «Рубин», но тогда «Ростов» отреагировал на смену состава сползанием в середину таблицы, а сейчас Карпин держит команду в первой пятерке без половины основы из прошлого сезона. «Ростов» лишился левого и центрального защитника, двух хавбеков, правого и центрального нападающих. Это не мешает уверенно набирать очки.

За последние четыре года «Ростов» по тем или иным причинам расстался с тремя десятками важнейших футболистов. Мы не учитывали игроков, входивших в основную обойму, иначе эта цифра приблизилась бы к полусотне. За этот период «Ростов» продал футболистов на 50 миллионов евро, а купил на 25 миллионов, то есть сальдо составляет +25 млн евро.

«Желто-синие» зарабатывали не только на игроках из стартового состава, но и на удачных раскрученных в арендах футболистах. Например, Ризван Мирзов, сыгравший за «Ростов» 3 матча, ушел в «Спартак» за 4 миллиона евро, в то время как подписан был на правах свободного агента. Тут есть о чем подумать и чему поучиться другим нашим клубам.