Почеттино хочет заполучить Деле Алли в ПСЖ

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сегодня, 10:37

сделает полузащитника своей первой трансферной целью в ПСЖ , сообщает The Sun.

По информации СМИ , аргентинский специалист в скором времени возглавит «Пари Сен-Жермен». По данным источника, Почеттино хочет заполучить в клуб Деле Алли, с которым он работал во время своего пребывания в «Тоттенхэме».

В текущем сезоне Алли практически не получает игровой практики в английском клубе. На его счету всего 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 1 ассистом.