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Почеттино хочет заполучить Деле Алли в ПСЖ

сегодня, 10:37

Маурисио Почеттино сделает полузащитника Деле Алли своей первой трансферной целью в ПСЖ, сообщает The Sun.

По информации СМИ, аргентинский специалист в скором времени возглавит «Пари Сен-Жермен». По данным источника, Почеттино хочет заполучить в клуб Деле Алли, с которым он работал во время своего пребывания в «Тоттенхэме».

В текущем сезоне Алли практически не получает игровой практики в английском клубе. На его счету всего 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 1 ассистом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:10
Писали уже что Эриксона хочет, теперь Алли, потом скажут что Кейна и Сона хочет...и создаст мини Тоттенхэм в Париже)
Пусть назначат сначала, а потом поглядим кто куда и кого подпишет
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:05
Всех шпор соберёт вокруг себя.
vlasovca
vlasovca
сегодня в 10:56
Еще и Кейна захочет забрать,если Маур согласится.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:42
Ну вот и перекройка парижан началась
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:38
Ожидаемо своих подтянет))
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