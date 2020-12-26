Почеттино хочет заполучить Деле Алли в ПСЖ

Маурисио Почеттино сделает полузащитника Деле Алли своей первой трансферной целью в ПСЖ, сообщает The Sun.
По информации СМИ, аргентинский специалист в скором времени возглавит «Пари Сен-Жермен». По данным источника, Почеттино хочет заполучить в клуб Деле Алли, с которым он работал во время своего пребывания в «Тоттенхэме».
В текущем сезоне Алли практически не получает игровой практики в английском клубе. На его счету всего 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 1 ассистом.
Пусть назначат сначала, а потом поглядим кто куда и кого подпишет
Пусть назначат сначала, а потом поглядим кто куда и кого подпишет