Овечкин: «Хочу сыграть за „Динамо“ в официальном матче»

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин вновь заявил, что хотел бы сыграть за московское «Динамо».

А почему бы не попробовать? Я действительно хотел бы сыграть именно в официальном матче, чтобы как, например, Лев Яшин войти в историю родного клуба как спортсмен, выходивший и на футбольное поле, и на хоккейную площадку. Разумеется, для этого много факторов должно совпасть. Чтобы и футбольному клубу не в ущерб было. Но желание такое действительно есть.