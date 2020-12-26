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Овечкин: «Хочу сыграть за „Динамо“ в официальном матче»

сегодня, 17:11

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин вновь заявил, что хотел бы сыграть за московское «Динамо».

А почему бы не попробовать? Я действительно хотел бы сыграть именно в официальном матче, чтобы как, например, Лев Яшин войти в историю родного клуба как спортсмен, выходивший и на футбольное поле, и на хоккейную площадку. Разумеется, для этого много факторов должно совпасть. Чтобы и футбольному клубу не в ущерб было. Но желание такое действительно есть.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:41
"Чтобы и футбольному клубу не в ущерб было." Ну это легко, один матч вместо Комличенко в нападении в ущерб клубу точно не будет.
juvenale
juvenale
сегодня в 17:37
тебе только в путин тим
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:33
Желание похвальное но, думаю, не исполнимое, разве что, когда повесит на гвоздик коньки))))
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 17:32
Сегодня в Америке Рождество празднуют, перебрал, высказался невпопад...с кем не бывает)
particular
particular
сегодня в 17:23
Умеет - не умеет, сможет - не сможет, - дело наживное...
А вот, точно чего он не станет делать на поле, так это валяться и исполнять...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:22
Интересно как у него получится в борьбе за мяч...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 17:16
Вопрос в деньгах) Вон, Болт бегал за австралийский клуб.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:14
Представляю его на поле.....
beefs
beefs
сегодня в 17:12
в современных условиях это невозмоно...
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