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Червиченко: «Смущает всеобщее удивление, что Тедеско доработает контракт»

сегодня, 15:27

Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение руководства московского клуба продолжить сотрудничество с главным тренером Доменико Тедеско до конца контракта.

Стороны подписали договор, в котором четко указаны сроки окончания. И начинает смущать всеобщее удивление, что Тедеско этот контракт доработает до конца. У нас же редко бывает, чтобы человек доработал контракт до конца и ушел — обычно либо заранее продлевают, либо расторгают. Я думаю, «Спартак» решил не торопиться, потому что спешка хороша только при ловле блох. Но мы знаем, что за организация «Спартак». Если они сегодня говорят, что не будут разрывать контракт, то есть большая вероятность, что через два дня они его разорвут. Далеко ходить не надо — вспомните ситуацию с Газизовым.

Тедеско амбициозный. Я думаю, доработает до последнего дня и будет максимально отдаваться. Вопрос, насколько будут сконцентрированы футболисты, понимая, что тренер уйдет. И насколько они будут прислушиваться с его критическим замечаниям.

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cska1948
cska1948
сегодня в 16:34
"...Если они сегодня говорят, что не будут разрывать контракт, то есть большая вероятность, что через два дня они его разорвут..."
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Таки будет!
berda2003
berda2003
сегодня в 16:24
задолбали этим 14ком: сколько можно обсуждать, что сморозил этот 11?..
mangox23
mangox23 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 15:38
Было бы за что)
ДСА
ДСА
сегодня в 15:35
Компенсацию ему не хотят платить.
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