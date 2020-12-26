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Мостовой: «Не исключаю возможности, что Тедеско летом останется»

сегодня, 16:40

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение московского клуба оставить главного тренера команды Доменико Тедеско доработать свой контракт до конца.

Сейчас все задаются вопросом, в чем была хитрость Тедеско. Я сразу сказал, что это непонятно. Так не делается. Команда уходит в отпуск, зачем такое говорить. И руководство, наверное, тоже думает.

У Тедеско появилась мотивация в Германии, когда он сидел пил пиво и ел сосиски немецкие, а ему сказали про «Спартак», где он будет получать огромные деньги и кайфовать. Вот мотивация. Мне смешно, что его там где-то обидели в игре с «Сочи», что он не хочет продлевать, потому что ему тяжело одному. Мы по 20 лет жили за границей одни, получали в сто раз меньше, чем он, и ничего страшного. С его зарплатой он вообще должен жить на стадионе.

Уход Тедеско? А вы думаете, что он летом уйдет? Не исключаю возможности, что Тедеско летом останется. Купят ему пару футболистов, команда выиграет три-четыре игры, и его будут уговаривать остаться. Это хитрый ход. Я в футболе предостаточно такого видел.

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leopit
leopit
сегодня в 17:38
Цыганские примитивные хитрости!
cska1948
cska1948
сегодня в 16:50
Месси перед каждым переподписанием контракта кошмарит Барсу своим уходом. Видимо Тедеско с него пример берёт. Вот только Тедеско далеко не Месси... Да и СпаМ не Барса.
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