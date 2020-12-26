Широков: «Тедеско нужно вести себя более позитивно в другой стране»

Бывший игрок сборной России прокомментировал тот факт, что главный тренер «Спартака» останется в клубе до конца сезона-2020/2021.

В контексте «Спартака» — это не неожиданность. Такое впечатление, решение принимается наоборот — когда надо убрать, не убирают, когда не надо — убирают. Ну, остаётся и остаётся, что делать.

Сейчас оптимальное время для замены тренера, тем более, если он говорит, что не будет дальше работать — зима, когда новый человек может спокойно познакомиться с командой, наиграл, что-то наработал.

Мне не нравится Тедеско. То, как он себя ведёт — это его проблемы. Хотя, в принципе, в другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на веревке, по этой зоне. Кричать всё время, быть недовольным. И футбол, который он ставит, не спартаковский стиль. Понятно, что сейчас многие говорят — а какой спартаковский? Спартаковский — это комбинационный футбол. Понятно, что он должен быть основан на современных тенденциях — скорость, атлетизм… Но всё равно — это игра в пас, а не стоять всей командой в обороне и рассчитывать на контратаки. Безусловно, и при Тедеско «Спартак» играл хорошие матчи. Почему всё время так не играет, не знаю.