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Широков: «Тедеско нужно вести себя более позитивно в другой стране»

сегодня, 16:47

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал тот факт, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско останется в клубе до конца сезона-2020/2021.

В контексте «Спартака» — это не неожиданность. Такое впечатление, решение принимается наоборот — когда надо убрать, не убирают, когда не надо — убирают. Ну, остаётся и остаётся, что делать.

Сейчас оптимальное время для замены тренера, тем более, если он говорит, что не будет дальше работать — зима, когда новый человек может спокойно познакомиться с командой, наиграл, что-то наработал.

Мне не нравится Тедеско. То, как он себя ведёт — это его проблемы. Хотя, в принципе, в другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на веревке, по этой зоне. Кричать всё время, быть недовольным. И футбол, который он ставит, не спартаковский стиль. Понятно, что сейчас многие говорят — а какой спартаковский? Спартаковский — это комбинационный футбол. Понятно, что он должен быть основан на современных тенденциях — скорость, атлетизм… Но всё равно — это игра в пас, а не стоять всей командой в обороне и рассчитывать на контратаки. Безусловно, и при Тедеско «Спартак» играл хорошие матчи. Почему всё время так не играет, не знаю.

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Все комментарии
Alhunah
Alhunah
сегодня в 17:39
Рома на исправительные работы на матч тв заступил?
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:39
позитывный быдлуган советы раздает кому как себя вести)))
сюрреализм какойто)))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 17:34
Мда..Тадеско все-таки правильно сделал, что свалил отсюда.
Legend 6
Legend 6 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 17:33
А кто не бегал? Хиддинк бегал, Газзаев бегал, Сёмин бегал, только из Зенита никого не припомню эмоционального, там всем пофиг, бабки платят, контракт идет и пофиг.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:28
Чемпион мира по боям без сдачи заговорил о том как кому надо себя вести🤣
Juve14
Juve14
сегодня в 17:25
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    сегодня в 17:24
    ну Рома как всегда перегнул, одним можно скакать-раскачиваться, другим нельзя :(
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 17:19
    Советчик мордобоев.....))).....
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 17:14
    Хорошо бы Тедеско прислушаться. Рома слов на ветер не бросает, не дай бог, встретятся где-нибудь на улице. Снова Роме придется штраф в 100 тысяч платить за побитую бутсами физиономию.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 17:13
    Ещё один... Когда Сёмин бегал по бровке с искажённой физией и орал матом, это было круто, а сейчас Тедеско и половину Сёмина не исполняет, но это фу. А вообще, какое твоё дело, Рома?
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 17:13
    От осужденного вчера человека странно слышать слова про позитивное поведение и спокойствие.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 17:12
    Рома предупредил а там тедеска решать получать по шее от Широкова или нет.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 17:12
    Новая рубрика: Советы по поведению от Ромки)
    STVA 1
    STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 17:05
    Ну а чё !Суд прошёл и можно варежку открывать)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 17:04
    Ооо,советы от Ромки !
    Grabovsky
    Grabovsky
    сегодня в 16:57
    До суда не слышно не видно было. Теперь вылез. Ромка иди снег убирай 100 часов надо отработать. Глядишь специальностью новой овладеешь. Останешься на Постоянку.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 16:54
    Ты в своей-то стране вести себя не умеешь ,а советы даёшь !
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    сегодня в 16:53
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 16:51
      Опаньки.....уголовник вставил свое слово...:)))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 16:51
      Уж не Широкову рассуждать об этом...
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