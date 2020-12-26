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Самедов: «Вряд ли „Спартак“ станет чемпионом в такой ситуации»

сегодня, 14:55

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал новость, что главный тренер московского клуба Доменико Тедеско продолжит работу в клубе до конца контракта.

Не знаю, правильно это или нет. Сложно говорить, там какие-то внутренние договоренности. Опять же, возможно, не смогли никого найти и решили действовать пока так.

Сможет ли «Спартак» стать чемпионом в такой ситуации? Думаю, вряд ли. Правда, еще 12 игр, теоретически может. За вторую строчку точно может побороться. Там разница в два очка, конечно, потенциально «Спартак» может выйти в Лигу чемпионов.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:05
Весна пролетит и не заметим, в мае все прояснится.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:10
Шансы всё же есть.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 14:56
нет юбилея нет побед
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