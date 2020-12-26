Самедов: «Вряд ли „Спартак“ станет чемпионом в такой ситуации»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал новость, что главный тренер московского клуба продолжит работу в клубе до конца контракта.

Не знаю, правильно это или нет. Сложно говорить, там какие-то внутренние договоренности. Опять же, возможно, не смогли никого найти и решили действовать пока так.

Сможет ли «Спартак» стать чемпионом в такой ситуации? Думаю, вряд ли. Правда, еще 12 игр, теоретически может. За вторую строчку точно может побороться. Там разница в два очка, конечно, потенциально «Спартак» может выйти в Лигу чемпионов.