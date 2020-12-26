Ловчев — о выступлениях в еврокубках: «Самый настоящий позор»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о неудачах российских клубов в еврокубках.

О нашем, не побоюсь этого слова, позоре сегодня говорят вскользь. Такие выступления — самый настоящий позор. В советское время за такие результаты расформировали бы половину команды. Теперь надо спросить людей, которые когда-то сказали, что при переходе на систему осень-весна наши команды начнут хорошо выступать в еврокубках. Эти люди, сидя в своих кабинетах, не понимают, как строится футбол. Это не зависит от системы осень-весна или весна-осень. Самое главное — уметь правильно вести футбольное хозяйство. Под этим я понимаю, в первую очередь, детский футбол.