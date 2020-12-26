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Ловчев — о выступлениях в еврокубках: «Самый настоящий позор»

сегодня, 14:42

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о неудачах российских клубов в еврокубках.

О нашем, не побоюсь этого слова, позоре сегодня говорят вскользь. Такие выступления — самый настоящий позор. В советское время за такие результаты расформировали бы половину команды. Теперь надо спросить людей, которые когда-то сказали, что при переходе на систему осень-весна наши команды начнут хорошо выступать в еврокубках. Эти люди, сидя в своих кабинетах, не понимают, как строится футбол. Это не зависит от системы осень-весна или весна-осень. Самое главное — уметь правильно вести футбольное хозяйство. Под этим я понимаю, в первую очередь, детский футбол.

У нас очень много академий в стране: «Спартак», ЦСКА, «Динамо». А игроки сборной откуда? Газинский — Комсомольск-на-Амуре, Ерохин, Соболев — Барнаул, Зобнин — Иркутск, Головин — Калтан. В этих городах футбола в жизни не было. Где наши хваленые академии? Пацаны сами, без учителей и тренеров вышли в люди. Об этом надо задуматься, а не о системе весна-осень.

Ранее Евгений Ловчев прокомментировал решение «Спартака» дать возможность главному тренеру Доменико Тедеско доработать до конца контракта.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:13
Позор - это мягкое определение.
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 14:44
Лучше всех выступил спартак.
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