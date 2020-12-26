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Данченков: «Ожидал более серьёзного наказания для Широкова. Очень мерзко»

сегодня, 15:36

Арбитр Никита Данченков подверг критике решение суда по делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова, который избил его во время матча любительских команд в августе. Широков был приговорен к 100 часам обязательных работ и денежному штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Этим результатом я недоволен, потому что я ожидал более серьезного наказания. К сожалению, в нашей стране правосудие — такая штука, что удивляться нечего, поэтому тут ничего не поделаешь. К сожалению, сухим из воды выходит человек, который спокойно на глазах своего ребенка, на глазах сотни человек, а также, учитывая, как запись разлетелась, на глазах миллионов человек избивал человека за то, что ему не понравилось решение. К сожалению, тут ничего не поделать. Очень обидно и очень мерзко, откровенно. Могу по этому поводу говорить очень много, много мыслей. Как вы могли понять из решения суда, если тебе что-то не понравилось, а у тебя есть слава, есть деньги и так далее, ты можешь ударить человека, простого смертного, заплатить за это 100 тысяч и месяц поработать… И спустя месяц ты можешь дальше продолжать крушить лицо людям, все просто.

По поводу адвоката со стороны Широкова… Это отдельный кадр, который меня обвиняет в моем неправильном судействе, хотя сам ничего не понимает и это простая субъективщина. Также меня дико удивляет ситуация, что человек, который избил другого человека, выставляет свои сороконожки на аукцион, якобы благотворительный. Делайте выводы.

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Все комментарии
leopit
leopit
сегодня в 17:29
Широков ,конечно,го...юк конченый и это не обсуждается!
ДСА
ДСА
сегодня в 16:25
Ручку судье забыл позолотить.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:21
С тем,что в России называют "закон",давно всё ясно.Никаких удивлений.
Просто захотелось добавить,надеюсь персонаж прочитает.
Рома,ты конченный м..дак.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:11
Ты,как обычно не так понял. Он у тверждает о гнилости нашей правовой системы и мерзости этого человека. При этом видно, что у него пропало желание..... ть против ветра. Вот и все. А юридические советы ему есть кому давать. К сожалению моральный облик таких людей как эта мразь Широков у нас типичен и распространен
drug01
drug01
сегодня в 16:11
Все по правилам!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:06
Ну так подавайте апелляцию, а не занимайтесь ловлей хайпа в своем Инстаграм.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:44
Если не согласен с приговором суда, а он действительно несерьёзный, всегда можно подать на пересмотр дела. Меньше Шире уже точно не дадут ,а больше вполне возможно. Так что не вьюхи раздавать надо, а брать ноги в руки и подавать на пересмотр дела. И желательно сменить своего адвоката...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:38
И тут судья продажный оказался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:38
Тебе то какая печаль?
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