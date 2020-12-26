Данченков: «Ожидал более серьёзного наказания для Широкова. Очень мерзко»

Арбитр Никита Данченков подверг критике решение суда по делу экс-футболиста сборной России , который избил его во время матча любительских команд в августе. Широков был приговорен к 100 часам обязательных работ и денежному штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Этим результатом я недоволен, потому что я ожидал более серьезного наказания. К сожалению, в нашей стране правосудие — такая штука, что удивляться нечего, поэтому тут ничего не поделаешь. К сожалению, сухим из воды выходит человек, который спокойно на глазах своего ребенка, на глазах сотни человек, а также, учитывая, как запись разлетелась, на глазах миллионов человек избивал человека за то, что ему не понравилось решение. К сожалению, тут ничего не поделать. Очень обидно и очень мерзко, откровенно. Могу по этому поводу говорить очень много, много мыслей. Как вы могли понять из решения суда, если тебе что-то не понравилось, а у тебя есть слава, есть деньги и так далее, ты можешь ударить человека, простого смертного, заплатить за это 100 тысяч и месяц поработать… И спустя месяц ты можешь дальше продолжать крушить лицо людям, все просто.

По поводу адвоката со стороны Широкова… Это отдельный кадр, который меня обвиняет в моем неправильном судействе, хотя сам ничего не понимает и это простая субъективщина. Также меня дико удивляет ситуация, что человек, который избил другого человека, выставляет свои сороконожки на аукцион, якобы благотворительный. Делайте выводы.