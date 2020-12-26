Данченков: «Ожидал более серьёзного наказания для Широкова. Очень мерзко»

Арбитр Никита Данченков подверг критике решение суда по делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова, который избил его во время матча любительских команд в августе. Широков был приговорен к 100 часам обязательных работ и денежному штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Этим результатом я недоволен, потому что я ожидал более серьезного наказания. К сожалению, в нашей стране правосудие — такая штука, что удивляться нечего, поэтому тут ничего не поделаешь. К сожалению, сухим из воды выходит человек, который спокойно на глазах своего ребенка, на глазах сотни человек, а также, учитывая, как запись разлетелась, на глазах миллионов человек избивал человека за то, что ему не понравилось решение. К сожалению, тут ничего не поделать. Очень обидно и очень мерзко, откровенно. Могу по этому поводу говорить очень много, много мыслей. Как вы могли понять из решения суда, если тебе что-то не понравилось, а у тебя есть слава, есть деньги и так далее, ты можешь ударить человека, простого смертного, заплатить за это 100 тысяч и месяц поработать… И спустя месяц ты можешь дальше продолжать крушить лицо людям, все просто.
По поводу адвоката со стороны Широкова… Это отдельный кадр, который меня обвиняет в моем неправильном судействе, хотя сам ничего не понимает и это простая субъективщина. Также меня дико удивляет ситуация, что человек, который избил другого человека, выставляет свои сороконожки на аукцион, якобы благотворительный. Делайте выводы.
Просто захотелось добавить,надеюсь персонаж прочитает.
Рома,ты конченный м..дак.
Просто захотелось добавить,надеюсь персонаж прочитает.
Рома,ты конченный м..дак.