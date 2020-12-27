Чеферин: «Перес мечтает о Суперлиге уже 30 лет. Он не думает о будущем»

Президент УЕФА Александер Чеферин подверг критике главу «Реала» Флорентино Переса, выступающего за создание европейской Суперлиги.

Суперлига? Об этом Флорентино Перес мечтает уже 30 лет. Два главных кандидата на пост президента «Барселоны» публично отказались от этой идеи, как и «Бавария», «Ювентус» и английские клубы. Он смотрит на футбол только сегодня, возможно, завтра, но он не думает о будущем.