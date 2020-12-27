ГлавнаяНовости

Чеферин: «Перес мечтает о Суперлиге уже 30 лет. Он не думает о будущем»

сегодня, 11:53

Президент УЕФА Александер Чеферин подверг критике главу «Реала» Флорентино Переса, выступающего за создание европейской Суперлиги.

Суперлига? Об этом Флорентино Перес мечтает уже 30 лет. Два главных кандидата на пост президента «Барселоны» публично отказались от этой идеи, как и «Бавария», «Ювентус» и английские клубы. Он смотрит на футбол только сегодня, возможно, завтра, но он не думает о будущем.

Все новости
Льоренте: «Ла Лига – лучшая в мире. В Европе мы ежегодно показываем это»
Сегодня, 12:40 Комментарии7
Минамино: «„Ливерпуль“ хочет выиграть как можно больше трофеев в 2021 году»
Сегодня, 08:47 Комментарии8
В «Сантосе» отрицают, что Месси побил рекорд Пеле. Клуб сделал заявление
Сегодня, 08:29 Комментарии70
Лэмпард: «Ответственность за результат беру на себя»
Сегодня, 00:08 Комментарии18
Артета: «Это действительно большая победа для нас»
Вчера, 23:18 Комментарии9
Месси: «Иногда хочется стать неизвестным»
Вчера, 20:13 Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Zimka (раскрыть)
сегодня в 13:14
Постепенное падение значимости подобных матчей, перспективные и развивающиеся команды типа "Аталанты", "Монако" в свое время, "Аякса" перестают пробовать свои силы в матчах с грандами, распределение денежных средств только в сторону богатых, значит более бедные клубы (а таких будет большинство) теряют возможность заработать в крупных турнирах, а значит и теряют и возможность в развитии, поединок того же "ЦСКА" и "Реала" Мадрид мы просто теряем всякую возможность увидеть в ближайшем будущем, то есть интерес к футболу в футбольных странах второго эшелона будет на мой взгляд снижен. Опять же это мое предположение, может я и не прав, но по моему такое развитие событий наиболее вероятно.
Zimka
Zimka ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 12:57
Сильнейшие играют с сильнейшими где стагнация? Лучше чтобы Бавария, Ювентус и ПСЖ были 500 кратными чемпионами с 4 ТОП матчами за сезон, это развитие?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:55
Ему всё бабло мерещится, и очень много.
drug01
drug01
сегодня в 12:51
Мечтать можно всю жизнь
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:50
отлично, могут создать суперлигу - Реал, Марсель, и Юве))) но шансов у Юве на победу в такого рода турнире всеравно будет 0,0(1)%)))) Ведь судьи Пересовские все-равно будут))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:45
Он мечтает о деньгах.
particular
particular
сегодня в 12:42
Да, Перес думает о коммерческом футболе...
Но, можно подумать, что Чеферин и ему подобные думают о футболе, как о разновидности оздоровительной физкультуры... А сами душатся за увеличение турниров, количества матчей и трансляций, разгоняют трансфертный рынок...
Все хороши, у всех свои тараканы в голове 🤨
Сантус
Сантус
сегодня в 12:42
Когда появилась Лига Чемпионов много ли это обсуждалось?Бац-теперь будет так!Не являюсь сторонником этой идеи,но весь трёп шишек от футбола(Чиферина в том числе) основан только на контроле денежных потоков.И воспринимать это следует только с этого угла зрения.Рассказы о будущем футбола в пользу бедных...
beefs
beefs
сегодня в 12:13
а в глазах одно бабло...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:10
"СуперЛига" - проект, способный дать в первое время своего существования существенный приток прибыли, но в последствии ведущий к стагнации футбола в Европе. Люди, заботящиеся о перспективах развития футбола подобному предприятию не должны давать зеленый свет. Перес к подобным людям видимо не относится.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:58
Мечты мечты где ваша сладость.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:56
Перес - это хитрый перец, но неумный.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:54
Значит уже скоро помрёт и мечта не исполнится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100