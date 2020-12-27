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Льоренте: «Ла Лига – лучшая в мире. В Европе мы ежегодно показываем это»

сегодня, 12:40

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте высказался об уровне испанской Ла Лиги.

Для меня испанская лига по-прежнему лучшая из всех. Есть разные мнения, у каждого свое. Мне кажется, чемпионат Испании очень конкурентноспособный, каждая команда доказывает, что ей по силам навредить сопернику. И в Европе мы тоже ежегодно показываем это.

Я всегда говорю, что у испанских команд важная роль в Европе. Они показывают, что сильны в еврокубках. Это говорит о том, что Ла Лига – лучшая в мире.

Недавно агент Льоренте рассказал об интересе к Маркосу со стороны «Ливерпуля».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:11
На вкус и цвет.....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:59
И всё-таки АПЛ интереснее.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:56
Трудно не согласиться, судя по результатам.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:50, ред.
Ну то что каждый кулик будет хвалить свое "болото" это понятно....НО..если ставить вопрос о том какая же лига лучше, то думаю каждый выскажет свое мнение и оно будет правильным.....для меня лично АПЛ, с их непередаваемой атмосферой на трибунах и непредсказуемыми командами, от которых можно ждать, чего угодно вызывает больше симпатий, чем другие....АПЛ более зрелищная, более смотрибельная, в ней действительно аутсайдеры бьются до самого конца и результат до последней минуты предсказать невозможно....но это лишь мое мнение...:)))
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 12:49
В Ла Лиге меньше середняков,в АПЛ их больше.
Но в последнее время ситуация выравнивается.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:47
В Ла Лиге есть три клуба, а в АПЛ их больше.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:44
А как же АПЛ?
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