Льоренте: «Ла Лига – лучшая в мире. В Европе мы ежегодно показываем это»

Полузащитник «Атлетико» высказался об уровне испанской Ла Лиги.

Для меня испанская лига по-прежнему лучшая из всех. Есть разные мнения, у каждого свое. Мне кажется, чемпионат Испании очень конкурентноспособный, каждая команда доказывает, что ей по силам навредить сопернику. И в Европе мы тоже ежегодно показываем это.

Я всегда говорю, что у испанских команд важная роль в Европе. Они показывают, что сильны в еврокубках. Это говорит о том, что Ла Лига – лучшая в мире.